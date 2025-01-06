بر اساس گزارش روزنامه گلوب‌اندمیل، احتمال می‌رود جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، امروز دوشنبه ششم ژانویه ۲۰۲۵ از رهبری حزب لیبرال استعفا دهد. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که آیا ترودو بلافاصله از سمت خود کنار خواهد رفت یا اینکه تا انتخاب رهبر جدید در این موقعیت باقی خواهد ماند.

سه منبع مختلف به گلوب‌اندمیل گفته‌اند که هنوز مشخص نیست ترودو دقیقاً چه زمانی قصد دارد ترک منصب خود را اعلام کند، اما انتظار می‌رود این تصمیم پیش از جلسه مهم کنگره ملی در روز چهارشنبه اعلام شود. ترودو در سال ۲۰۱۳، زمانی که حزب لیبرال به جایگاه سوم در مجلس عوام کانادا سقوط کرده بود و در شرایط بحرانی قرار داشت، رهبری این حزب را بر عهده گرفت.

با استعفای احتمالی ترودو، پیش‌بینی می‌شود که حزب لیبرال بدون رهبر دائمی باقی بماند. همچنین، نظرسنجی‌ها از شکست سنگین این حزب در انتخابات اکتبر سال جاری در برابر حزب محافظه‌کار خبر می‌دهند.