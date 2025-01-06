بر اساس گزارش روزنامه گلوباندمیل، احتمال میرود جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، امروز دوشنبه ششم ژانویه ۲۰۲۵ از رهبری حزب لیبرال استعفا دهد. بااینحال، هنوز مشخص نیست که آیا ترودو بلافاصله از سمت خود کنار خواهد رفت یا اینکه تا انتخاب رهبر جدید در این موقعیت باقی خواهد ماند.
سه منبع مختلف به گلوباندمیل گفتهاند که هنوز مشخص نیست ترودو دقیقاً چه زمانی قصد دارد ترک منصب خود را اعلام کند، اما انتظار میرود این تصمیم پیش از جلسه مهم کنگره ملی در روز چهارشنبه اعلام شود. ترودو در سال ۲۰۱۳، زمانی که حزب لیبرال به جایگاه سوم در مجلس عوام کانادا سقوط کرده بود و در شرایط بحرانی قرار داشت، رهبری این حزب را بر عهده گرفت.
با استعفای احتمالی ترودو، پیشبینی میشود که حزب لیبرال بدون رهبر دائمی باقی بماند. همچنین، نظرسنجیها از شکست سنگین این حزب در انتخابات اکتبر سال جاری در برابر حزب محافظهکار خبر میدهند.
استعفای ترودو و احتمال ادامه بهعنوان نخستوزیر موقت
استعفای ترودو ممکن است خواستههایی برای برگزاری سریع انتخابات و تشکیل دولت جدید را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که با روی کار آمدن دونالد ترامپ و اظهارات وی درباره کانادا، ضرورت تشکیل دولت جدید در این کشور بیشازپیش احساس میشود.
یک منبع دیگر به گلوباندمیل گفته است که ترودو در مورد تمایل خود به ادامه کار بهعنوان رهبر و نخستوزیر موقت با وزیر دارایی کانادا، دومینیک لو بلانک، صحبت کرده است. این منبع افزود که درصورتیکه لو بلانک قصد کاندیداتوری برای تصدی رهبری حزب را داشته باشد، ادامه حضور ترودو در این سمت امکانپذیر نخواهد بود.