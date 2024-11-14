سیاست
پایان انتخابات آمریکا و آغاز جدل میان پلتفرم‌های مجازی؛ بلواسکای در رقابت با ایکس
پلتفرم جدید بلواسکای (Bluesky)، رقیب ایکس، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا با جذب ۱.۲۵ میلیون کاربر جدید، تعداد کل کاربران خود را به ۱۵ میلیون نفر رساند.
لوگوی پلتفرم بلواسکای و صفحه گوشی موبایل / عکس: AP
14 نوامبر 2024

با ورود به دوره جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، حمایت‌های ایلان ماسک از وی و حضور فعال او در کنار ترامپ، موجب شده تا خروج از اپلیکیشن ایکس و ظهور پلتفرم‌های جدید به موضوعی جنجالی تبدیل شود.

پلتفرم بلواسکای (Bluesky) طی دو ماه گذشته شاهد افزایشی ۶ میلیونی در تعداد کاربران خود بوده است که بخش عمده‌ای از این افزایش را افرادی تشکیل می‌دهند که از ایکس خارج شده‌اند. به گفته رسانه‌ها، این کاربران به دلیل حمایت‌های ایلان ماسک از ترامپ، حضور وی در کمپین انتخاباتی او و انتصاب ماسک به‌عنوان مدیر بخش کارآمدی دولت ترامپ، تصمیم به ترک ایکس گرفته‌اند و این اقدام را به‌عنوان اعتراض انجام می‌دهند.

بلواسکای اعلام کرده که روز چهارشنبه کلمه «Bluesky» به یکی از ترندهای پرطرفدار در ایکس تبدیل شد و برخی از کاربران این تغییر را نوعی خروج جمعی از این پلتفرم دانسته‌اند.

عمیق شدن اختلافات ایدئولوژیک

ایلان ماسک توییتر را در سال ۲۰۲۲ با مبلغ ۴۴ میلیارد دلار خرید و یک سال بعد نام این پلتفرم را به «ایکس» تغییر داد. برخی کاربران از تغییرات ایجادشده در ایکس، به‌ویژه در خصوص تغییر ویژگی‌ها و مطرح‌کردن عمدی پست‌های ایلان ماسک و بایکوت پست‌های مخالف، انتقاد کردند. امروزه بسیاری بر این عقیده‌اند که ایکس به مکانی برای انتشار عقاید و تفکرات ایلان ماسک تبدیل شده است.

بلواسکای، در مقابل، به‌عنوان یک پلتفرم جایگزین برای کاربرانی با دیدگاه‌های چپ‌گرا مطرح شده است. به گفته این کاربران، ساختار غیرمتمرکز بلواسکای به آن‌ها اختیار بیشتری می‌دهد و فضایی برای بیان نظرات بدون محدودیت‌های ایدئولوژیک فراهم می‌کند.

بلواسکای در ماه‌های اخیر رشد بارزی داشته است؛ به‌عنوان‌مثال، در سپتامبر گذشته، به دلیل قطعی موقت ایسک در برزیل، ۳ میلیون کاربر جدید به این پلتفرم پیوستند.

اگرچه بلواسکای در رقابت و مقابله با ایکس از پلتفرم‌های مشابه دیگری مانند تردز (Threads) شرکت متا عقب است، اما رقابت میان پلتفرم‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و بلواسکای به گزینه‌ای جذاب برای افرادی تبدیل شده که ایکس را ترک کرده‌اند.

