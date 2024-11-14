ایلان ماسک توییتر را در سال ۲۰۲۲ با مبلغ ۴۴ میلیارد دلار خرید و یک سال بعد نام این پلتفرم را به «ایکس» تغییر داد. برخی کاربران از تغییرات ایجادشده در ایکس، به‌ویژه در خصوص تغییر ویژگی‌ها و مطرح‌کردن عمدی پست‌های ایلان ماسک و بایکوت پست‌های مخالف، انتقاد کردند. امروزه بسیاری بر این عقیده‌اند که ایکس به مکانی برای انتشار عقاید و تفکرات ایلان ماسک تبدیل شده است.

بلواسکای، در مقابل، به‌عنوان یک پلتفرم جایگزین برای کاربرانی با دیدگاه‌های چپ‌گرا مطرح شده است. به گفته این کاربران، ساختار غیرمتمرکز بلواسکای به آن‌ها اختیار بیشتری می‌دهد و فضایی برای بیان نظرات بدون محدودیت‌های ایدئولوژیک فراهم می‌کند.

بلواسکای در ماه‌های اخیر رشد بارزی داشته است؛ به‌عنوان‌مثال، در سپتامبر گذشته، به دلیل قطعی موقت ایسک در برزیل، ۳ میلیون کاربر جدید به این پلتفرم پیوستند.

اگرچه بلواسکای در رقابت و مقابله با ایکس از پلتفرم‌های مشابه دیگری مانند تردز (Threads) شرکت متا عقب است، اما رقابت میان پلتفرم‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و بلواسکای به گزینه‌ای جذاب برای افرادی تبدیل شده که ایکس را ترک کرده‌اند.