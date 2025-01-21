آتشسوزی مرگباری در هتلی واقع در پیست اسکی کارتالکایا، استان بولو در شمال غرب ترکیه، منجر به جان باختن دستکم ۶۶ نفر و مجروح شدن ۵۱ نفر دیگر شد. وزیر کشور ترکیه، علی یرلیکایا، ضمن اعلام این خبر در روز سهشنبه، گفت: امروز صبح به شکلی غمانگیز ۶۶ نفر از هموطنانمان را از دست دادیم و ۵۱ نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. آتشسوزی خاموش شده و عملیات خنکسازی در حال انجام است.
وی افزود: وزارت کشور دو بازرس ارشد را برای تحقیق در مورد این آتشسوزی منصوب کرده است، درحالیکه وزارت دادگستری رئیس دادستانی بولو و پنج دادستان دیگر را مأمور کرده است تا همراه با کارشناسان در محل حادثه کار کنند. رئیسجمهور ما از همان لحظه اول این حادثه را بهدقت دنبال کردهاند.
به گفته عبدالعزیز آیدین، استاندار بولو، این آتشسوزی روز سهشنبه حوالی ساعت ۰۰:۲۷ بهوقت گرینویچ در بخش رستوران هتل ۱۲ طبقه گرند کارتال آغاز شد و بهسرعت کل ساختمان را در بر گرفت.
تیمهای امدادی از شهرهای همجوار، شامل آتشنشانان، واحدهای واکنش به حوادث و تیمهای پزشکی با پشتیبانی هلیکوپتر به محل حادثه اعزام شدند. مقامات موفق شدند حدود ۲۳۰ مهمان هتل را درحالیکه عملیات اطفای حریق ادامه داشت، تخلیه کنند.
وزیر دادگستری، ییلماز تونچ، اعلام کرد که دادستانی کل بولو یک تحقیقات قضایی را آغاز کرده است. شش دادستان عمومی منصوب شدهاند و یک کمیته کارشناسی متشکل از پنج نفر تشکیل شده است.
پیامهای تسلیت
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرد که از همان ابتدا این حادثه را از طریق نهادهای مربوطه بهدقت پیگیری کرده است. وی در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: برای شهروندانی که جان خود را از دست دادهاند، رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل آرزو دارم.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز از این حادثه ابراز اندوه کرد و گفت: مراتب تسلیت صمیمانه خود را به برادرم رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، ملت ترکیه و بهویژه خانوادههای داغداری که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادهاند، ابراز میکنم و برای بهبودی سریع مجروحان دعا میکنم.