سیاست
3 دقیقه خواندن
معترضان در مقابل کاخ سفید: جای نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی است
هم‌زمان با دیدار نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید، معترضان در واشنگتن با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی و جنایات اسرائیل در غزه، خواستار محاکمه او شدند.
معترضان در مقابل کاخ سفید: جای نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی است
تجمع اعتراضی علیه سفر نتانیاهو به آمریکا – واشنگتن / عکس: AA
5 فوریه 2025

سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا، موجی از اعتراضات در واشنگتن ایجاد کرد. معترضان با تجمع مقابل کاخ سفید، ضمن اعتراض به سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان و نسل‌کشی غزه، خواستار محاکمه نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی شدند. این دیدار، نخستین سفر نتانیاهو به خارج از اسرائیل از زمان صدور حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی است.

معترضان با سردادن شعارهایی همچون «جای نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی است»، خواستار پایان حمایت‌های آمریکا از اسرائیل و محاکمه نتانیاهو به دلیل جنایات ارتکابی در غزه شدند. آنها همچنین به این موضوع اشاره کردند که واشنگتن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را برای شهروندان و سرزمین خود به رسمیت نمی‌شناسد.

در نوامبر ۲۰۲۳، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را صادر کرد. این حکم به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان حملات اسرائیل علیه غزه صادر شد. دیوان کیفری بین‌المللی که مسئول رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر است، نتانیاهو را به‌عنوان یکی از مسئولین اقدامات نظامی اسرائیل در غزه معرفی کرد که در آن هزاران غیرنظامی فلسطینی کشته و آسیب دیده‌اند. این اقدام پس از شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به غزه و کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌ها صورت گرفت.

مطالب پیشنهادی

حکم جلب صادر شده، مسئولیت نتانیاهو را در نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر در طی این حملات شدید و جنایات جنگی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این حکم، اشاره شده که نتانیاهو به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات داشته است که منجر به تخریب غیرقابل جبران در غزه شد.

در چنین شرایطی، بعد از صدور این حکم، این اولین‌بار است که نتانیاهو به خارج از اسرائیل سفر می‌کند. سفر نتانیاهو به واشنگتن با اعتراضاتی در پایتخت آمریکا علیه اقدامات اسرائیل و سیاست‌های حمایتی ترامپ از نتانیاهو همراه شد.

سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدار او با ترامپ در شرایطی صورت می‌گیرد که آینده روابط اسرائیل و آمریکا و همچنین آینده آتش‌بس و حل‌و‌فصل بحران غزه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تحولات سیاسی و نظامی در منطقه ادامه خواهد یافت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us