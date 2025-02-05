سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به آمریکا، موجی از اعتراضات در واشنگتن ایجاد کرد. معترضان با تجمع مقابل کاخ سفید، ضمن اعتراض به سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطینیان و نسلکشی غزه، خواستار محاکمه نتانیاهو در دیوان کیفری بینالمللی شدند. این دیدار، نخستین سفر نتانیاهو به خارج از اسرائیل از زمان صدور حکم جلب دیوان کیفری بینالمللی است.
معترضان با سردادن شعارهایی همچون «جای نتانیاهو در دیوان کیفری بینالمللی است»، خواستار پایان حمایتهای آمریکا از اسرائیل و محاکمه نتانیاهو به دلیل جنایات ارتکابی در غزه شدند. آنها همچنین به این موضوع اشاره کردند که واشنگتن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را برای شهروندان و سرزمین خود به رسمیت نمیشناسد.
در نوامبر ۲۰۲۳، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را صادر کرد. این حکم به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان حملات اسرائیل علیه غزه صادر شد. دیوان کیفری بینالمللی که مسئول رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر است، نتانیاهو را بهعنوان یکی از مسئولین اقدامات نظامی اسرائیل در غزه معرفی کرد که در آن هزاران غیرنظامی فلسطینی کشته و آسیب دیدهاند. این اقدام پس از شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به غزه و کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساختها صورت گرفت.
حکم جلب صادر شده، مسئولیت نتانیاهو را در نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر در طی این حملات شدید و جنایات جنگی مورد ارزیابی قرار میدهد. در این حکم، اشاره شده که نتانیاهو بهعنوان نخستوزیر اسرائیل نقشی کلیدی در برنامهریزی و اجرای این حملات داشته است که منجر به تخریب غیرقابل جبران در غزه شد.
در چنین شرایطی، بعد از صدور این حکم، این اولینبار است که نتانیاهو به خارج از اسرائیل سفر میکند. سفر نتانیاهو به واشنگتن با اعتراضاتی در پایتخت آمریکا علیه اقدامات اسرائیل و سیاستهای حمایتی ترامپ از نتانیاهو همراه شد.
سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدار او با ترامپ در شرایطی صورت میگیرد که آینده روابط اسرائیل و آمریکا و همچنین آینده آتشبس و حلوفصل بحران غزه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و تحولات سیاسی و نظامی در منطقه ادامه خواهد یافت.