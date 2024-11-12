منطقه‌
افغانستان در میان ده کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که افغانستان به‌عنوان یکی از ۱۰ کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی شناخته شده است.
تصاویر کارگران افغان در حومه کابل پایتخت افغانستان / عکس: Reuters
12 نوامبر 2024

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) در تاریخ ۱۱ نوامبر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افغانستان یکی از ۱۰ کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.

این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که باوجود سهم اندک افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای، این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی‌اش در معرض آسیب‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

طبق این اطلاعیه، افغانستان تنها ۰،۱ درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند، اما به‌خاطر تغییرات شدید آب‌وهوایی و مشکلات اقتصادی، به‌شدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب می‌بیند. شهروندان افغانستان در سال‌های اخیر علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی فراوانی نیز به دلیل بلایای طبیعی متحمل شده‌اند.

بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) در تاریخ ۱۱ نوامبر در شهر باکو، پایتخت آذربایجان، آغاز به کار کرد. این نشست به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی در تاریخ جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که نمایندگان اداره طالبان نیز به‌عنوان عضو ناظر در این اجلاس حضور دارند.

اکسپلور
