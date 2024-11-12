دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) در تاریخ ۱۱ نوامبر با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که افغانستان یکی از ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.
این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که باوجود سهم اندک افغانستان در تولید گازهای گلخانهای، این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادیاش در معرض آسیبهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.
طبق این اطلاعیه، افغانستان تنها ۰،۱ درصد از گازهای گلخانهای جهان را تولید میکند، اما بهخاطر تغییرات شدید آبوهوایی و مشکلات اقتصادی، بهشدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب میبیند. شهروندان افغانستان در سالهای اخیر علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی فراوانی نیز به دلیل بلایای طبیعی متحمل شدهاند.
بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) در تاریخ ۱۱ نوامبر در شهر باکو، پایتخت آذربایجان، آغاز به کار کرد. این نشست بهعنوان بزرگترین رویداد بینالمللی در تاریخ جمهوری آذربایجان شناخته میشود. لازم به ذکر است که نمایندگان اداره طالبان نیز بهعنوان عضو ناظر در این اجلاس حضور دارند.