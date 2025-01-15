یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه، ١۴ ژانویه، با اشاره به اینکه در ارزیابی‌های کاخ سفید اطلاعاتی مبنی بر حامی تروریسم بودن کوبا تایید نشد، به خبرنگاران گفت: در توافقی که منجر به آزادی معترضان زندانی در این کشور کمونیستی خواهد شد، رئیس‌جمهور جو بایدن برچسب حامی تروریسم را از کوبا برداشته است.

وی اظهار داشت: در این روند، کلیسای کاتولیک نقش موثری در توافق با کوبا ایفا کرده و به آزادی زندانیان سیاسی و افرادی که به طور ناعادلانه بازداشت شده‌ بودند کمک کرده است.

با‌این‌حال، این تصمیم احتمالاً پس از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، به سمت خود در هفته آینده تغییر خواهد کرد. ترامپ برچسب حامی تروریسم را در آخرین روزهای دوره اول ریاست‌جمهوری خود در سال ٢٠٢١ دوباره اعمال کرده بود.

وزارت خارجه کوبا طی بیانیه‌ای به نقل از رئیس‌جمهور این کشور، میگل دیاز کانل، اعلام کرد: ۵۵٣ زندانی آمریکایی که به جرایم مختلفی محکوم و بازداشت شده بودند، آزاد خواهند شد.

نزدیکان دونالد ترامپ، مانند تد کروز، عضو کوبایی-آمریکایی کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، این تصمیم را به‌شدت نقد کرده و آن را تسلیم در برابر رژیم کوبا قلمداد می‌کنند.