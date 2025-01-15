یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا روز سهشنبه، ١۴ ژانویه، با اشاره به اینکه در ارزیابیهای کاخ سفید اطلاعاتی مبنی بر حامی تروریسم بودن کوبا تایید نشد، به خبرنگاران گفت: در توافقی که منجر به آزادی معترضان زندانی در این کشور کمونیستی خواهد شد، رئیسجمهور جو بایدن برچسب حامی تروریسم را از کوبا برداشته است.
وی اظهار داشت: در این روند، کلیسای کاتولیک نقش موثری در توافق با کوبا ایفا کرده و به آزادی زندانیان سیاسی و افرادی که به طور ناعادلانه بازداشت شده بودند کمک کرده است.
بااینحال، این تصمیم احتمالاً پس از بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، به سمت خود در هفته آینده تغییر خواهد کرد. ترامپ برچسب حامی تروریسم را در آخرین روزهای دوره اول ریاستجمهوری خود در سال ٢٠٢١ دوباره اعمال کرده بود.
وزارت خارجه کوبا طی بیانیهای به نقل از رئیسجمهور این کشور، میگل دیاز کانل، اعلام کرد: ۵۵٣ زندانی آمریکایی که به جرایم مختلفی محکوم و بازداشت شده بودند، آزاد خواهند شد.
نزدیکان دونالد ترامپ، مانند تد کروز، عضو کوبایی-آمریکایی کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، این تصمیم را بهشدت نقد کرده و آن را تسلیم در برابر رژیم کوبا قلمداد میکنند.
شرایط سختتر برای کوبا
دولت بایدن همچنین یادداشت تفاهمی که ترامپ در سال ٢٠١٧ برای سختتر کردن مواضع ایالات متحده در قبال کوبا صادر کرده بود را لغو کرده و فشارهای اقتصادی بر کوبا را کاهش خواهد داد.
تحلیلگران معتقدند که آسیب صنعت گردشگری کوبا ناشی از پاندمی کووید- ١٩ و سوء مدیریت اقتصادی توسط دولت، در بحران اقتصادی این کشور تاثیر زیادی داشتهاند؛ اما دیاز کانل از تحریمهای ایالات متحده با عنوان نسلکشی یاد میکند و گفته است که کشورش برای شرایط سختتر پس از انتخاب دوباره ترامپ آماده است.
کوبا از بیش از شش دهه پیش تحت تحریمهای ایالات متحده بوده است، که دولت کوبا این تحریمها را عامل بدترین بحران اقتصادی این کشور میداند. این بحران به کمبود سوخت، غذا، دارو و برق منجر شده است.
سه سال پیش، خاموشیهای برق و افزایش قیمتهای غذا به اعتراضات ضد دولتی بیسابقهای منجر شد، که در پی آن صدها نفر دستگیر شدند و برخی از آنها حکمهای طولانی مدت زندان دریافت کردند. طبق گزارشهای گروههای حقوق بشری، این اعتراضات نقطه عطفی در تاریخ معاصر کوبا بود. خاموشیهای برق و افزایش قیمتهای غذا باعث اعتراضات ضد دولتی بیسابقهای حدود سه سال پیش شد، بهطوری که صدها نفر دستگیر و برخی از آنها حکمهای طولانی مدت زندان دریافت کردند، طبق گزارشهای گروههای حقوق بشری.