دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه، ٢١ ژانویه، اعلام کرد که دولت او در حال بررسی تغییرات تعرفه‌ای برای کالاهای وارداتی از چین از ابتدای فوریه است. وی دلیل این اقدام را ارسال ماده مخدر فنتانیل از چین به مکزیک و کانادا عنوان کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید، بر لزوم اصلاح نابرابری در تراز تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکید کرد و گفت: رفتار اروپا با ما بسیار بد است؛ بنابراین، تعرفه‌های گمرکی شامل حال آن‌ها نیز خواهد شد. بدین ترتیب، در روابط دوجانبه انصاف رعایت می‌شود.

یک روز قبل از این مصاحبه، ترامپ اتحادیه اروپا را به واردات کم محصولات آمریکایی متهم کرد و اظهار داشت: این وضعیت را با اعمال تعرفه‌ها یا ترغیب اروپایی‌ها به خرید بیشتر نفت و گاز آمریکایی اصلاح خواهیم کرد.

در مورد چین، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر تهدید خود را برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی تکرار کرد. وی پکن را متهم کرد که داروی مخدر فنتانیل را به مکزیک و کانادا ارسال کرده و سپس این ماده سر از ایالات متحده می‌آورد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر زمان اعمال این تعرفه‌ها گفت: شاید اول فوریه تاریخی باشد که مدنظر ما است.

این همان تاریخی است که ترامپ تهدید کرده بود تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک اعمال خواهد کرد و این دو کشور را مسئول شکست در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و ورود فنتانیل به ایالات متحده دانسته بود.