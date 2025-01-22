دونالد ترامپ، رئیسجمهور جدید ایالات متحده آمریکا، روز سهشنبه، ٢١ ژانویه، اعلام کرد که دولت او در حال بررسی تغییرات تعرفهای برای کالاهای وارداتی از چین از ابتدای فوریه است. وی دلیل این اقدام را ارسال ماده مخدر فنتانیل از چین به مکزیک و کانادا عنوان کرد.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید، بر لزوم اصلاح نابرابری در تراز تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکید کرد و گفت: رفتار اروپا با ما بسیار بد است؛ بنابراین، تعرفههای گمرکی شامل حال آنها نیز خواهد شد. بدین ترتیب، در روابط دوجانبه انصاف رعایت میشود.
یک روز قبل از این مصاحبه، ترامپ اتحادیه اروپا را به واردات کم محصولات آمریکایی متهم کرد و اظهار داشت: این وضعیت را با اعمال تعرفهها یا ترغیب اروپاییها به خرید بیشتر نفت و گاز آمریکایی اصلاح خواهیم کرد.
در مورد چین، دونالد ترامپ روز سهشنبه بار دیگر تهدید خود را برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی تکرار کرد. وی پکن را متهم کرد که داروی مخدر فنتانیل را به مکزیک و کانادا ارسال کرده و سپس این ماده سر از ایالات متحده میآورد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر زمان اعمال این تعرفهها گفت: شاید اول فوریه تاریخی باشد که مدنظر ما است.
این همان تاریخی است که ترامپ تهدید کرده بود تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک اعمال خواهد کرد و این دو کشور را مسئول شکست در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و ورود فنتانیل به ایالات متحده دانسته بود.
طبق دادههای رسمی، مکزیک، کانادا و چین از منابع اصلی کالاهای وارداتی به ایالات متحده محسوب میشوند.
ترامپ همچنین اعلام کرد که اگر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین امتناع کند، تحریمهایی علیه روسیه اعمال خواهد کرد؛ وی جزئیاتی درباره تحریمهای احتمالی جدید ارائه نکرد.
درحالیکه ایالات متحده پیشتر به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تحریمهای شدیدی علیه این کشور اعمال کرده بود، ترامپ ضمن تاکید بر اینکه در حال بررسی ارسال تسلیحات به اوکراین است، گفت: اتحادیه اروپا باید تلاش بیشتری برای حمایت از اوکراین انجام دهد.
دونالد ترامپ، همچنین دستوری را امضا کرد که از آژانسهای فدرال میخواهد مجموعهای از مسائل تجاری، ازجمله کسری، شیوههای ناعادلانه و دستکاری در ارز را بررسی کنند. این تحقیقات ممکن است زمینه را برای اعمال تعرفههای گمرکی بیشتر فراهم کند.
طبق نظرسنجی اخیر انجامشده توسط شورای روابط خارجی اروپا، درحالیکه اروپاییها بیشتر از بازگشت ترامپ نگرانی دارند، کشورهای مانند برزیل و هند معتقدند که او برای آنها و صلح جهانی مفید خواهد بود.