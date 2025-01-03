کابینه وزرای قرقیزستان اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته است مدارس و مؤسسات آموزشی که پیش‌تر توسط گروه تروریستی فتو تأسیس و راه‌اندازی شده بودند، به «بنیاد معارف ترکیه» منتقل کند. این تصمیم پس از جلسه‌ای در روز سه‌شنبه میان معاون رییس مجمع وزرای قرقیزستان، ادیل بایسال‌اوف، و هماهنگ‌کننده بنیاد معارف ترکیه در قرقیزستان، حسنو بیرجان، اتخاذ شد.



به گفته مقامات قرقیزستان، این تصمیم با هدف تضمین منافع دانش‌آموزان و دانشجویان قرقیزستانی و باتوجه‌به اعتبار بنیاد معارف به‌عنوان یک شریک معتبر در زمینه آموزش گرفته شده است.

گروه تروریستی فتو که عامل کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه است، به تلاش برای سرنگونی دولت از طریق نفوذ در مؤسسات کلیدی مانند ارتش، پلیس و قوه قضائیه دست به این اقدام خائنانه زده بود.