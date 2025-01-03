ترکیه
انتقال مؤسسات آموزشی فتو در قرقیزستان به بنیاد معارف ترکیه
دولت قرقیزستان در تصمیمی مهم مدارس و مؤسسات آموزشی که پیش‌تر توسط گروه تروریستی فتو راه‌اندازی شده بودند را به بنیاد معارف ترکیه واگذار کرد. این اقدام پس از برگزاری جلسه‌ای میان مقام‌های دو کشور با هدف تضمین منافع دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش در قرقیزستان اتخاذ شد.
جلسه‌ میان معاون رییس مجمع وزرای قرقیزستان و هماهنگ‌کننده بنیاد معارف ترکیه / عکس: AA
3 ژانویه 2025

کابینه وزرای قرقیزستان اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته است مدارس و مؤسسات آموزشی که پیش‌تر توسط گروه تروریستی فتو تأسیس و راه‌اندازی شده بودند، به «بنیاد معارف ترکیه» منتقل کند. این تصمیم پس از جلسه‌ای در روز سه‌شنبه میان معاون رییس مجمع وزرای قرقیزستان، ادیل بایسال‌اوف، و هماهنگ‌کننده بنیاد معارف ترکیه در قرقیزستان، حسنو بیرجان، اتخاذ شد.

به گفته مقامات قرقیزستان، این تصمیم با هدف تضمین منافع دانش‌آموزان و دانشجویان قرقیزستانی و باتوجه‌به اعتبار بنیاد معارف به‌عنوان یک شریک معتبر در زمینه آموزش گرفته شده است.

گروه تروریستی فتو که عامل کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه است، به تلاش برای سرنگونی دولت از طریق نفوذ در مؤسسات کلیدی مانند ارتش، پلیس و قوه قضائیه دست به این اقدام خائنانه زده بود.

در پی این اقدامات، ترکیه خواستار قطع ارتباط مدارس وابسته به این گروه تروریستی و همکاری آن‌ها با بنیاد معارف ترکیه شده بود. این انتقال مدارس در راستای تقویت روابط آموزشی میان ترکیه و قرقیزستان انجام شده و نشان‌دهنده همبستگی بیشتر میان این دو کشور ترک است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت قرقیزستان به دنبال ارتقای کیفیت آموزش و بهبود وضعیت مدارس خود است. با انتقال این مدارس به بنیاد معارف ترکیه، انتظار می‌رود که آموزش در این مؤسسات بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام شود و امکانات به‌روزتری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

علاوه بر این، بنیاد معارف ترکیه به‌عنوان یک شریک آموزشی قابل‌اعتماد در حال گسترش فعالیت‌های خود در منطقه است و این تصمیم گام دیگری در جهت تقویت این روابط به شمار می‌رود.

