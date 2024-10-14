این مراسم با حضور مقامات عالیرتبه دولتی از جمله معاون رئیسجمهور جودت ییلماز، وزیر تجارت عمر بولات، وزیر دارایی و خزانهداری محمد شیمشک، وزیر صنایع و تکنولوژی محمد فاتح کاجیر، وزیر حمل و نقل و زیرساخت عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر کشاورزی و جنگلداری ابراهیم یوماکلی، وزیر ورزش و جوانان عثمان آشکین باک و دیگر مسئولان برگزار گردید.
در این مراسم عمر بولات وزیر تجارت، طی سخنانی بر اهمیت نوآوری در دوران تحول تکنولوژیکی تأکید کرد و گفت: شرکتها و صنایع در حال گذار از تغییرات بیسابقهای هستند. وی هدف از این اقدامات را تبدیل ترکیه به یک مرکز جذاب برای شرکتهای نوآور و استارتاپها در سطح جهانی اعلام کرد.
بولات همچنین به افزایش ۷.۵ برابری صادرات کالا و خدمات در ۲۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، صادرات کالای ما به ۲۶۱.۶ میلیارد دلار و خدمات به ۱۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. وی افزود که کسری حساب جاری در ماههای اخیر کاهش یافته و برای سومین بار متوالی، این حساب در ماه اوت مثبت بوده است.
وزیر تجارت در ادامه به رشد صادرات محصولات با تکنولوژی بالا اشاره کرد و هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری برای صادرات این محصولات تا سال ۲۰۲۸ را مطرح کرد. همچنین، بر اهمیت نوآوری و تحول تکنولوژیک بهعنوان کلید دستیابی به اهداف تولید و صادرات تأکید کرد.
در نهایت، بولات اعلام کرد که ترکیه در شاخص نوآوری جهانی در میان ۵۰ کشور برتر قرار گرفته است و بر اهمیت ادامه این مسیر برای تقویت اقتصاد و تولید ملی تأکید کرد.