دونالد ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که پس از گفت‌وگوی تلفنی با جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، تصمیم به تعلیق اعمال تعرفه‌های گمرکی اضافی بر این کشور به مدت ۳۰ روز گرفته است.

ترامپ اظهار داشت که دولت کانادا همکاری خود با ایالات متحده را افزایش داده و متعهد شده است که امنیت مرزهای شمالی را تقویت کرده و از ورود مواد مخدر خطرناکی همچون فنتانیل به ایالات متحده جلوگیری کند.

طبق اعلام ترامپ، کانادا برنامه‌ای به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار برای تقویت امنیت مرزی خود اجرا خواهد کرد. این برنامه شامل استفاده از هلی‌کوپترهای جدید، فناوری‌های پیشرفته و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی است.

وی همچنین اشاره کرد که ترودو به تعهدات جدیدی پرداخته، از‌جمله تعیین کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فنتانیل و طبقه‌بندی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر به‌عنوان سازمان‌های تروریستی.

علاوه بر این، توافق شده است که نظارت شبانه‌روزی بر مرزها انجام شده و یک نیروی ویژه مشترک بین کانادا و ایالات متحده برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و پولشویی تشکیل شود.