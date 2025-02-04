سیاست
2 دقیقه خواندن
تعرفه‌های گمرکی آمریکا علیه کانادا یک ماه تعلیق شد
دونالد ترامپ، تصمیم اعمال تعرفه‌های گمرکی اضافی بر کانادا را برای حداقل ۳۰ روز به تعویق انداخت. این تصمیم پس از یک تماس تلفنی با جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، اتخاذ شد.
تعرفه‌های گمرکی آمریکا علیه کانادا یک ماه تعلیق شد
دیدار دونالد ترامپ و جاستین ترودو در جریان نشست ناتو در لندن، دسامبر ۲۰۱۹ / عکس: Reuters
4 فوریه 2025

دونالد ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که پس از گفت‌وگوی تلفنی با جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، تصمیم به تعلیق اعمال تعرفه‌های گمرکی اضافی بر این کشور به مدت ۳۰ روز گرفته است.

ترامپ اظهار داشت که دولت کانادا همکاری خود با ایالات متحده را افزایش داده و متعهد شده است که امنیت مرزهای شمالی را تقویت کرده و از ورود مواد مخدر خطرناکی همچون فنتانیل به ایالات متحده جلوگیری کند.

طبق اعلام ترامپ، کانادا برنامه‌ای به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار برای تقویت امنیت مرزی خود اجرا خواهد کرد. این برنامه شامل استفاده از هلی‌کوپترهای جدید، فناوری‌های پیشرفته و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی است.

وی همچنین اشاره کرد که ترودو به تعهدات جدیدی پرداخته، از‌جمله تعیین کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فنتانیل و طبقه‌بندی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر به‌عنوان سازمان‌های تروریستی.

علاوه بر این، توافق شده است که نظارت شبانه‌روزی بر مرزها انجام شده و یک نیروی ویژه مشترک بین کانادا و ایالات متحده برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و پولشویی تشکیل شود.

مطالب پیشنهادی

ترامپ افزود: نخست‌وزیر کانادا یک دستورالعمل اطلاعاتی جدید در‌خصوص جرایم سازمان‌یافته و قاچاق فنتانیل امضا کرده است که با بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری پشتیبانی خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: از نتایج اولیه این گفت‌وگو راضی هستم و تعرفه‌های گمرکی جدید به مدت ۳۰ روز تعلیق خواهند شد تا مشخص شود آیا می‌توان به توافق اقتصادی نهایی با کانادا دست یافت یا خیر.

در همین راستا، جاستین ترودو نیز در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که گفت‌وگوی مثبتی با ترامپ داشته و تاکید کرد که کانادا برنامه ۱.۳ میلیارد دلاری برای تقویت امنیت مرزی را به اجرا خواهد گذاشت.

وی همچنین تصریح کرد که تعرفه‌های گمرکی اضافی که از سوی واشنگتن اعمال شده بود، برای حداقل ۳۰ روز به تعویق افتاده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us