دونالد ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که پس از گفتوگوی تلفنی با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، تصمیم به تعلیق اعمال تعرفههای گمرکی اضافی بر این کشور به مدت ۳۰ روز گرفته است.
ترامپ اظهار داشت که دولت کانادا همکاری خود با ایالات متحده را افزایش داده و متعهد شده است که امنیت مرزهای شمالی را تقویت کرده و از ورود مواد مخدر خطرناکی همچون فنتانیل به ایالات متحده جلوگیری کند.
طبق اعلام ترامپ، کانادا برنامهای به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار برای تقویت امنیت مرزی خود اجرا خواهد کرد. این برنامه شامل استفاده از هلیکوپترهای جدید، فناوریهای پیشرفته و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی است.
وی همچنین اشاره کرد که ترودو به تعهدات جدیدی پرداخته، ازجمله تعیین کمیتهای ویژه برای مبارزه با فنتانیل و طبقهبندی کارتلهای قاچاق مواد مخدر بهعنوان سازمانهای تروریستی.
علاوه بر این، توافق شده است که نظارت شبانهروزی بر مرزها انجام شده و یک نیروی ویژه مشترک بین کانادا و ایالات متحده برای مقابله با جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و پولشویی تشکیل شود.
ترامپ افزود: نخستوزیر کانادا یک دستورالعمل اطلاعاتی جدید درخصوص جرایم سازمانیافته و قاچاق فنتانیل امضا کرده است که با بودجهای ۲۰۰ میلیون دلاری پشتیبانی خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: از نتایج اولیه این گفتوگو راضی هستم و تعرفههای گمرکی جدید به مدت ۳۰ روز تعلیق خواهند شد تا مشخص شود آیا میتوان به توافق اقتصادی نهایی با کانادا دست یافت یا خیر.
در همین راستا، جاستین ترودو نیز در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که گفتوگوی مثبتی با ترامپ داشته و تاکید کرد که کانادا برنامه ۱.۳ میلیارد دلاری برای تقویت امنیت مرزی را به اجرا خواهد گذاشت.
وی همچنین تصریح کرد که تعرفههای گمرکی اضافی که از سوی واشنگتن اعمال شده بود، برای حداقل ۳۰ روز به تعویق افتاده است.