اعتصاب پنجروزه کارکنان استارباکس به بحرانی جدید برای این برند تبدیل شده است. تاکنون ۵۹ فروشگاه در ایالات متحده به دلیل اعتراضات تعطیل شدهاند. این اعتصاب که ابتدا از سه شهر بزرگ آغاز شد، بهسرعت به سایر نقاط کشور گسترش یافت.
اعتراضات از روز جمعه در شهرهای لسآنجلس، شیکاگو و سیاتل آغاز شد و ظرف چند روز به شهرهای دیگری همچون بوستون، دالاس و پورتلند در ایالت اورگن نیز سرایت کرد. همچنین، کارکنان استارباکس در نیویورک، دنور، پیتسبورگ و دیگر شهرها به این اعتصاب پیوستهاند. این وضعیت، گسترش سریع بحران به فروشگاههای استارباکس در سراسر کشور را نشان میدهد.
اتحادیه «استارباکس ورکرز یونایتد» که از سال ۲۰۲۱ برای اتحادیهسازی کارکنان فعالیت میکند، اعلام کرده است که دلیل اصلی این اعتراضات، ناکامی در مذاکرات قرارداد با شرکت است. این اتحادیه میگوید استارباکس به وعدههای خود در فوریه ۲۰۲۴ عمل نکرده است. همچنین، صدها شکایت نقض قوانین کار به کمیته روابط کار ملی (NLRB) ارائه شده که هنوز حلوفصل نشدهاند.
درخواست کارکنان استارباکس برای بهبود شرایط کاری
این اعتصاب در یکی از شلوغترین دورههای سال برای استارباکس رخ داده است؛ زمانی که تقاضا برای محصولات این برند در فصل تعطیلات کریسمس و سال نو به اوج میرسد. بااینحال، شرکت استارباکس در بیانیهای اعلام کرده که این اعتصابها تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد فروشگاهها نداشته است. این شرکت همچنین تأکید کرده که به حق قانونی کارکنان برای اعتصاب احترام میگذارد و از کارمندانی که همچنان خدماترسانی میکنند قدردانی کرده است.
کارکنان استارباکس اما خواستار افزایش دستمزدها و بهبود مزایا هستند. آنها میگویند دستمزدهای فعلی، بهویژه باتوجهبه درآمدهای کلان مدیران ارشد، کافی نیست. برای نمونه، برایان نیکول، رئیس جدید استارباکس که در سپتامبر ۲۰۲۴ به این شرکت پیوست، ممکن است در سال اول بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد؛ درحالیکه بارستاهای این شرکت به طور میانگین ۱۸ دلار در ساعت حقوق دریافت میکنند.
علاوه بر این، کارکنان معتقدند بستههای رفاهی فعلی از جمله بیمه درمانی، تحصیل رایگان و مرخصی با حقوق، نیازمند بهبود است.
تعهد استارباکس به افزایش حقوق
استارباکس در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرده که میانگین حقوق کارکنان اتحادیهای این شرکت ۱۸ دلار در ساعت است و با احتساب مزایای اضافی، ارزش بسته حقوقی به طور میانگین ۳۰ دلار در ساعت میرسد. این شرکت همچنین متعهد شده که هر سال حقوق کارکنان اتحادیهای را دستکم ۱.۵ درصد افزایش دهد.
بااینوجود، کارکنان همچنان بر این باورند که سودهای کلان شرکت باید منجر به افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری آنها شود.