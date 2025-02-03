رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شامگاه دوشنبه سوم ژانویه پس از نشست کابینه، اعلام کرد که علیرغم اقدامات تحریکآمیز اسرائیل، روند تبادل اسرا میان این رژیم و حماس همچنان ادامه دارد. اردوغان تفاوت میان وضعیت اسرایی که اسرائیل آزاد کرده و اسرایی که حماس رها کرده است را گواهی بر اختلاف در نگرش دو طرف دانست.
وی با تأکید بر تعهد ترکیه به تلاش برای تثبیت آتشبس میان طرفین اظهار داشت: ترکیه آماده است هر اقدامی که لازم باشد برای دائمی کردن توافق آتشبس انجام دهد.
اردوغان با اشاره به تفاوت شرایط اسرایی که از سوی دو طرف آزاد شدهاند، گفت: تفاوت چشمگیر میان شرایط اسرایی که اسرائیل آزاد کرده و اسرایی که حماس رها کرده است، برای درک تفاوت در طرز فکر دو طرف کافی است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع ترکیه از مردم فلسطین از جامعه جهانی خواست تا کمکهای بیشتری به مردم غزه ارائه شود.
او تصریح کرد: در این دوره نمیتوانیم برادران و خواهرانمان در غزه را تنها بگذاریم. بار دیگر درخواست خود را برای حمایت بیشتر از مردم مظلوم غزه، در آستانه ماه مبارک رمضان، تکرار میکنم.
رئیسجمهور ترکیه در بخشی از سخنرانی خود با نزدیکشدن سالگرد زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳، بر تعهد دولت برای بازسازی مناطق آسیبدیده و مقاومسازی شهرها در برابر زلزله تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به لزوم افزایش ایمنی شهری، گفت که ترکیه باید شهرهای خود، بهویژه استانبول را در برابر زلزله مقاوم کند.
اردوغان با بیان اینکه دولت قصد دارد مناطق زلزلهزده را به شکل باشکوهتر و مقاومتری بازسازی کند، اظهار داشت: قصد داریم شهرهای آسیبدیده را با زیرساختها، سازههای عمرانی، زیباییهای تاریخی و طبیعی، باشکوهتر از گذشته بسازیم.
وی همچنین به اهمیت مقاومسازی شهرها در برابر زلزله اشاره کرد و افزود: هیچ گزینهای جز مقاومسازی سریع شهرها، بهویژه استانبول، در برابر زلزله نداریم.
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به زلزلههای اخیر در یونان، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای بحرانهای طبیعی تأکید کرد و گفت: زلزلههای یونان به ما یادآوری میکنند که این اقدامات چقدر مهم هستند و آمادگی در برابر زلزله یک مسئله حیاتی برای کشور ماست.
وی در پایان بر تداوم پروژههای گسترده نوسازی شهری تأکید کرد و بیان داشت که مقامات ترکیه همچنان مصمم به مقاومسازی و افزایش ایمنی شهرها در برابر تهدیدات زلزله هستند.