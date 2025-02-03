وی ضمن اشاره به لزوم افزایش ایمنی شهری، گفت که ترکیه باید شهرهای خود، به‌ویژه استانبول را در برابر زلزله مقاوم کند.

اردوغان با بیان اینکه دولت قصد دارد مناطق زلزله‌زده را به شکل باشکوه‌تر و مقاوم‌تری بازسازی کند، اظهار داشت: قصد داریم شهرهای آسیب‌دیده را با زیرساخت‌ها، سازه‌های عمرانی، زیبایی‌های تاریخی و طبیعی، باشکوه‌تر از گذشته بسازیم.

وی همچنین به اهمیت مقاوم‌سازی شهرها در برابر زلزله اشاره کرد و افزود: هیچ گزینه‌ای جز مقاوم‌سازی سریع شهرها، به‌ویژه استانبول، در برابر زلزله نداریم.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به زلزله‌های اخیر در یونان، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای بحران‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: زلزله‌های یونان به ما یادآوری می‌کنند که این اقدامات چقدر مهم هستند و آمادگی در برابر زلزله یک مسئله حیاتی برای کشور ماست.

وی در پایان بر تداوم پروژه‌های گسترده نوسازی شهری تأکید کرد و بیان داشت که مقامات ترکیه همچنان مصمم به مقاوم‌سازی و افزایش ایمنی شهرها در برابر تهدیدات زلزله هستند.