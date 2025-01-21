در نشست مطبوعاتی مشترک وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، با وزیر امور خارجه سوئد، ماریا مالمر استنرگارد، و وزیر دادگستری سوئد، گونار استرومر، که روز سه‌شنبه در آنکارا برگزار شد، روابط ترکیه و سوئد وارد مرحله جدیدی از همکاری شد. فیدان بر اهمیت این روابط تأکید کرده و سوئد را شریک و متحدی ارزشمند برای ترکیه توصیف کرد.

هاکان فیدان در این نشست اعلام کرد که دو طرف توافق کردند حجم مبادلات تجاری را به ۵ میلیارد دلار افزایش دهند و روند سفر و صدور ویزا بین دو کشور را تسهیل کنند. وی همچنین گفت: ما معتقدیم که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت و امیدواریم که هر دو کشور حمایت کامل خود را از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انجام دهند.

فیدان در ادامه بر مبارزه مشترک با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک تأکید کرد و گفت: همکاری‌های ما در این زمینه گامی مهم برای تقویت امنیت ملی هر دو کشور خواهد بود.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، نیز در این نشست خبری گفت: ما اعلام کرده‌ایم که هیچ‌گونه حمایتی از گروه‌های تروریستی، به‌ویژه پ.ک.ک/ی.پ.گ یا گروه تروریستی فتو نخواهیم داشت.