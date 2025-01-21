ترکیه
دور جدید روابط ترکیه و سوئد با تمرکز بر مبارزه با تروریسم
در نشست مطبوعاتی مشترک وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با وزیران امور خارجه و دادگستری سوئد در آنکارا، مرحله جدیدی در روابط دو کشور آغاز شد. مقامات سوئدی همچنین اعلام کردند که هیچ‌گونه حمایتی از گروه‌های تروریستی ی.‌پ.‌گ، پ.‌ی.‌د و فتو نخواهند داشت و بر تقویت همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم تأکید شد.
عکس :AP
21 ژانویه 2025

در نشست مطبوعاتی مشترک وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، با وزیر امور خارجه سوئد، ماریا مالمر استنرگارد، و وزیر دادگستری سوئد، گونار استرومر، که روز سه‌شنبه در آنکارا برگزار شد، روابط ترکیه و سوئد وارد مرحله جدیدی از همکاری شد. فیدان بر اهمیت این روابط تأکید کرده و سوئد را شریک و متحدی ارزشمند برای ترکیه توصیف کرد.

هاکان فیدان در این نشست اعلام کرد که دو طرف توافق کردند حجم مبادلات تجاری را به ۵ میلیارد دلار افزایش دهند و روند سفر و صدور ویزا بین دو کشور را تسهیل کنند. وی همچنین گفت: ما معتقدیم که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت و امیدواریم که هر دو کشور حمایت کامل خود را از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انجام دهند.

فیدان در ادامه بر مبارزه مشترک با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک تأکید کرد و گفت: همکاری‌های ما در این زمینه گامی مهم برای تقویت امنیت ملی هر دو کشور خواهد بود.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، نیز در این نشست خبری گفت: ما اعلام کرده‌ایم که هیچ‌گونه حمایتی از گروه‌های تروریستی، به‌ویژه پ.ک.ک/ی.پ.گ یا گروه تروریستی فتو نخواهیم داشت.

وی ضمن ابراز تسلیت به مردم ترکیه به دلیل جان‌باختگان آتش‌سوزی در استان بولو، برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی کرد.

استنرگارد تأکید کرد که سوئد به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن پایبند است و افزود: ما با ترکیه در خصوص مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی هر دو کشور به توافق رسیده‌ایم.

وی این دیدار را نقطه‌عطفی در روابط دوجانبه دانست و گفت: این دیدار آغازگر مرحله جدیدی در همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف است.

 

