طبق داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، هزینه‌های تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱۷۸ میلیارد و ۸۷۳ میلیون لیر به ۳۷۷.۵ میلیارد لیر رسید. به‌این‌ترتیب، ۱.۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. این در حالی است که نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۳۲ درصد بوده است. از کل هزینه‌ها، شرکت‌های مالی و غیرمالی با اختصاص ۶۵.۱ درصد، بیشترین سهم را داشته‌اند. بخش آموزش عالی با ۳۰ درصد و دولت با ۴.۹ درصد از سهم کل در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در بخش منابع تأمین مالی، ۵۲.۶ درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی و ۳۳.۱ درصد توسط دولت تأمین شده است. همچنین، ۱۲.۷ درصد از این هزینه‌ها توسط آموزش عالی و ۱.۶ درصد توسط منابع خارجی تأمین شده‌اند. سهم سایر منابع داخلی نیز کمتر از ۰.۰۳ درصد گزارش شده است.

افزایش نیروی انسانی و جایگاه زنان در تحقیق و توسعه

تعداد پرسنل مشغول به کار در بخش تحقیق و توسعه ترکیه نیز به طور قابل‌توجهی رشد کرده و به ۲۹۰,۸۵۰ نفر تمام‌وقت در سال ۲۰۲۳ رسیده است. از این تعداد، ۳۴.۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به ۱۰ سال گذشته است. بررسی وضعیت تحصیلی این نیروی کار نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از کارکنان تحقیق و توسعه دارای مدرک دکترا یا معادل آن، و ۳۸.۳ درصد دارای مدرک کارشناسی هستند.