طبق دادههای مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، هزینههای تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱۷۸ میلیارد و ۸۷۳ میلیون لیر به ۳۷۷.۵ میلیارد لیر رسید. بهاینترتیب، ۱.۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. این در حالی است که نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۳۲ درصد بوده است. از کل هزینهها، شرکتهای مالی و غیرمالی با اختصاص ۶۵.۱ درصد، بیشترین سهم را داشتهاند. بخش آموزش عالی با ۳۰ درصد و دولت با ۴.۹ درصد از سهم کل در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در بخش منابع تأمین مالی، ۵۲.۶ درصد از هزینههای تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی و ۳۳.۱ درصد توسط دولت تأمین شده است. همچنین، ۱۲.۷ درصد از این هزینهها توسط آموزش عالی و ۱.۶ درصد توسط منابع خارجی تأمین شدهاند. سهم سایر منابع داخلی نیز کمتر از ۰.۰۳ درصد گزارش شده است.
افزایش نیروی انسانی و جایگاه زنان در تحقیق و توسعه
تعداد پرسنل مشغول به کار در بخش تحقیق و توسعه ترکیه نیز به طور قابلتوجهی رشد کرده و به ۲۹۰,۸۵۰ نفر تماموقت در سال ۲۰۲۳ رسیده است. از این تعداد، ۳۴.۱ درصد را زنان تشکیل میدهند که نشاندهنده افزایش قابلملاحظهای نسبت به ۱۰ سال گذشته است. بررسی وضعیت تحصیلی این نیروی کار نشان میدهد که ۳۱ درصد از کارکنان تحقیق و توسعه دارای مدرک دکترا یا معادل آن، و ۳۸.۳ درصد دارای مدرک کارشناسی هستند.
در سطح منطقهای، آنکارا با ۲۹.۷ درصد از هزینههای تحقیق و توسعه در جایگاه اول قرار دارد. استانبول با ۲۸.۹ درصد و مناطق قوجه ایلی، ساکاریا، دوزجه، بولو و یالوا با ۱۰.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته در ترکیه نیز رشد بارزی را تجربه کرده است. ۴۷.۵ درصد از هزینههای تحقیق و توسعه در صنعت تولید در سال ۲۰۲۳ توسط شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته انجام شده است. در این میان، شرکتهای دارای فعالیتهای فناوری متوسط بالا با اختصاص ۴۰ درصد از کل هزینههای تحقیق و توسعه صنعت تولید در رتبه دوم قرار دارند. سهم شرکتهای با فناوری متوسط پایین ۸.۵ درصد و در فناوریهای پایینتر ۴ درصد بوده است.
آمارها نشان میدهند که در دهه گذشته، هزینههای تحقیق و توسعه در فناوریهای پیشرفته ۲۸ برابر شده و از ۲ میلیارد و ۳۳۲ میلیون لیر در سال ۲۰۱۵ به ۶۶ میلیارد و ۲۶۵ میلیون لیر در سال ۲۰۲۳ رسیده است.