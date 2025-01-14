یاسمین انصاری، جوانترین عضو کنگره ایالات متحده که اصالت ایرانی دارد، همچنان از ادامه حمایت مالی و نظامی واشنگتن از اسرائیل دفاع میکند. این حمایتها در شرایطی صورت میگیرد که سازمانهای حقوق بشری، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی در غزه متهم کردهاند.
انصاری که در نوامبر ۲۰۲۴ بهعنوان رئیس فراکسیون تازهواردان دموکرات در کنگره انتخاب شد، اسرائیل را شریک استراتژیک آمریکا در خاورمیانه میداند و تاکید دارد که کمکهای چند میلیارد دلاری ایالات متحده به این کشور باید ادامه یابد. او معتقد است که این کمکها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقهای و حفاظت از منافع مشترک ضروری است.
درعینحال، گزارشهای متعددی از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری حاکی از وخامت اوضاع انسانی در غزه است. بر اساس این گزارشها، حملات هوایی و محاصره مستمر اسرائیل، هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته و بسیاری از خانوادهها را آواره کرده است. بااینوجود، انصاری بر لزوم تقویت همکاریهای دفاعی و اطلاعاتی میان واشنگتن و تلآویو تاکید دارد.
این سیاستمدار دموکرات همچنین از کمپینها و گروههایی مانند «اکثریت دموکراتها برای اسرائیل» تاییدیههایی دریافت کرده که به حمایت از سیاستهای اسرائیل در سطح بینالمللی شهرت دارند. این در حالی است که منتقدان میگویند چنین حمایتهایی به تداوم خشونتها در غزه و نقض حقوق فلسطینیان منجر میشود.
اگرچه انصاری در بیانیههای خود به ضرورت بهبود شرایط زندگی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه نیز اشاره کرده، اما تاکید بر حمایت نظامی از اسرائیل و عدم انتقاد از عملکرد این کشور در غزه، واکنشهای گستردهای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
برخی تحلیلگران معتقدند که مواضع سیاستمدارانی مانند انصاری میتواند به تداوم بحران انسانی در غزه و تقویت سیاستهای اسرائیل در برابر فلسطینیان دامن بزند.
درباره یاسمین انصاری
یاسمین انصاری، متولد ۷ آوریل ۱۹۹۲ از خانوادهای ایرانی است که به آمریکا مهاجرت کردند و پدر و مادرش اصالتا اهل اصفهان هستند. یاسمین در دوران دبیرستان فعالیتهای سیاسی خود را با حمایت از کمپین ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز کرد و از آن زمان تا به امروز در عرصه سیاست بوده است.
یاسمین انصاری تحصیلات خود را در رشته روابط بینالملل در دانشگاه استنفورد (مقطع کارشناسی) و دانشگاه کمبریج (مقطع کارشناسی ارشد) بهپایان رساند و در دوران تحصیل، تجربه کارآموزی در دفتر نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا را نیز بهدست آورد.
یاسمین انصاری در سال ۲۰۱۹ در فهرست Grist ۵٠ قرار گرفت. در سال ۲۰۲۰، او در فهرست «۳۰ فرد زیر ۳۰ سال» مجله فوربز در بخش سیاست و حقوق معرفی شد.
در سال ۲۰۲۰، یاسمین انصاری برای شورای شهر فینیکس نامزد شد و پس از پیروزی در انتخابات، در ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ به عضویت شورا درآمد.