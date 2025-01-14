یاسمین انصاری، جوان‌ترین عضو کنگره ایالات متحده که اصالت ایرانی دارد، همچنان از ادامه حمایت مالی و نظامی واشنگتن از اسرائیل دفاع می‌کند. این حمایت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه متهم کرده‌اند.

انصاری که در نوامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان رئیس فراکسیون تازه‌واردان دموکرات در کنگره انتخاب شد، اسرائیل را شریک استراتژیک آمریکا در خاورمیانه می‌داند و تاکید دارد که کمک‌های چند میلیارد دلاری ایالات متحده به این کشور باید ادامه یابد. او معتقد است که این کمک‌ها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای و حفاظت از منافع مشترک ضروری است.

در‌عین‌حال، گزارش‌های متعددی از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری حاکی از وخامت اوضاع انسانی در غزه است. بر اساس این گزارش‌ها، حملات هوایی و محاصره مستمر اسرائیل، هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته و بسیاری از خانواده‌ها را آواره کرده است. با‌این‌وجود، انصاری بر لزوم تقویت همکاری‌های دفاعی و اطلاعاتی میان واشنگتن و تل‌آویو تاکید دارد.

این سیاستمدار دموکرات همچنین از کمپین‌ها و گروه‌هایی مانند «اکثریت دموکرات‌ها برای اسرائیل» تاییدیه‌هایی دریافت کرده که به حمایت از سیاست‌های اسرائیل در سطح بین‌المللی شهرت دارند. این در حالی است که منتقدان می‌گویند چنین حمایت‌هایی به تداوم خشونت‌ها در غزه و نقض حقوق فلسطینیان منجر می‌شود.

اگرچه انصاری در بیانیه‌های خود به ضرورت بهبود شرایط زندگی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه نیز اشاره کرده، اما تاکید بر حمایت نظامی از اسرائیل و عدم انتقاد از عملکرد این کشور در غزه، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که مواضع سیاستمدارانی مانند انصاری می‌تواند به تداوم بحران انسانی در غزه و تقویت سیاست‌های اسرائیل در برابر فلسطینیان دامن بزند.