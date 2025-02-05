منطقه‌
1 دقیقه خواندن
تعلیق پروازهای آریانا افغانستان به دلیل کمبود سوخت
شرکت هوایی آریانا افغانستان به دلیل کمبود سوخت پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده است.
هواپیمای شرکت هوایی آریانا افغانستان / عکس: Reuters
5 فوریه 2025

شرکت هوایی آریانا که یکی از بزرگ‌ترین خطوط هوایی افغانستان به دلیل مشکلات ناشی از کمبود سوخت، پس از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا پروازهای خود را متوقف کرده است.

این توقف ناگهانی، به نگرانی‌هایی جدی در‌خصوص آینده صنعت هوانوردی این کشور افزوده و احتمال می‌رود که وضعیت فعلی مدت‌زمان طولانی ادامه یابد.

در‌حالی‌که این توقف برای آریانا ادامه دارد، شرکت هوایی کام‌ایر به فعالیت‌های خود ادامه داده و پروازها به طور معمول انجام می‌شود.

شرکت هوایی آریانا بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت هواپیمایی افغانستان و یک شرکت تماماً دولتی است که مرکز فعالیتش فرودگاه بین‌المللی کابل است.

