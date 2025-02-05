در‌حالی‌که این توقف برای آریانا ادامه دارد، شرکت هوایی کام‌ایر به فعالیت‌های خود ادامه داده و پروازها به طور معمول انجام می‌شود.

شرکت هوایی آریانا بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت هواپیمایی افغانستان و یک شرکت تماماً دولتی است که مرکز فعالیتش فرودگاه بین‌المللی کابل است.