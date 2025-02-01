روز جمعه، ۳۱ ژانویه، هزاران شهروند مصری در اعتراض به طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر پذیرش آوارگان فلسطینی از غزه در مصر و اردن، در مرز رفح تظاهرات کردند. معترضان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و مصر، شعار «زنده باد مصر» سر دادند.

قاضی سعید، یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع، گفت: ما با هرگونه جابه‌جایی فلسطینیان از غزه به صحرای سینا و تحمیل این هزینه بر مصر مخالف هستیم.

هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، طی اظهاراتی اعلام کرد که مصر و اردن باید فلسطینی‌ها را از غزه پذیرش کنند. وی در سخنان خود از غزه به‌عنوان محل تخریب شده یاد کرد.

رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، روز چهارشنبه در واکنش به این طرح، ایده تسهیل جابه‌جایی فلسطینی‌ها از غزه به مصر را رد کرد و اعلام کرد که مردم مصر به خیابان‌ها خواهند آمد تا مخالفت خود را با این موضوع ابراز کنند.