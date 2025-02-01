سیاست
تظاهرات مصری‌ها در اعتراض به طرح کوچ اجباری مردم فلسطین
هزاران شهروند مصری در مرز رفح علیه طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای جابجایی آوارگان فلسطینی از غزه به مصر و اردن تظاهرات کردند و مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
تظاهرات شهورندان مصری در مرز رفح / عکس: AFP
1 فوریه 2025

روز جمعه، ۳۱ ژانویه، هزاران شهروند مصری در اعتراض به طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر پذیرش آوارگان فلسطینی از غزه در مصر و اردن، در مرز رفح تظاهرات کردند. معترضان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و مصر، شعار «زنده باد مصر» سر دادند.

قاضی سعید، یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع، گفت: ما با هرگونه جابه‌جایی فلسطینیان از غزه به صحرای سینا و تحمیل این هزینه بر مصر مخالف هستیم.

هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، طی اظهاراتی اعلام کرد که مصر و اردن باید فلسطینی‌ها را از غزه پذیرش کنند. وی در سخنان خود از غزه به‌عنوان محل تخریب شده یاد کرد.

رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، روز چهارشنبه در واکنش به این طرح، ایده تسهیل جابه‌جایی فلسطینی‌ها از غزه به مصر را رد کرد و اعلام کرد که مردم مصر به خیابان‌ها خواهند آمد تا مخالفت خود را با این موضوع ابراز کنند.

دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه ایده خود را بار دیگر با قاطعیت تکرار کرد و گفت: ما کارهای زیادی برای آن‌ها انجام می‌دهیم و آن‌ها این کار را خواهند کرد.

 به نظر می‌آید ترامپ در این سخنان به کمک‌های فراوان ایالات متحده، از جمله کمک‌های نظامی به مصر و اردن اشاره داشته است.

در طول این مدت، مصر و اردن نیز از برنامه‌ها برای پاک‌سازی قومی فلسطینی‌ها از غزه و کرانه باختری اشغالی در امتداد مرزهای خود هشدار داده‌اند.

پیشنهاد ترامپ با محکومیت گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ بسیاری از کشورهای مسلمان و عربی و همچنین کشورهای اروپایی مانند فرانسه این ایده را به‌شدت رد کرده‌اند و منتقدان آن را «پاک‌سازی قومی» و «جنایت جنگی» نامیده‌اند.

اکسپلور
