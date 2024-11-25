سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) با همکاری یکدیگر برنامه دوساله «تابآوری جامعه افغانستان» (ACRP) را آغاز کردهاند. این برنامه که برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ طراحی شده است، با تأمین مالی اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد.
این برنامه با هدف رفع چالشهای اساسی جوامع روستایی در ولایتهای قندهار، هلمند و بادغیس راهاندازی شده و بر بهبود معیشت پایدار، افزایش امنیت غذایی، و تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز دارد.
این پروژه با بودجهای ۱۶.۲ میلیوندلاری از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی شده و هدف آن حمایت از بیش از ۷ هزار خانواده آسیبپذیر است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با این کمک جدید، مجموع حمایتهای مالی این اتحادیه از طرحهای مرتبط با کشاورزی و بلایای طبیعی در افغانستان به بیش از ۱۰۰ میلیون یورو رسیده است.
اهداف کلیدی این برنامه
محورهای اصلی برنامه شامل افزایش بهرهوری کشاورزی، تنوعبخشی به معیشت و تقویت زنجیرههای بازاری است. این برنامه همچنین با افزایش تولید محصولات کشاورزی پایه و محصولات باارزش و حمایت از دامپروری، امنیت غذایی و درآمد خانوارها را بهبود خواهد بخشید.
افزون بر این، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق طرحهای «کار در برابر دستمزد» و حمایت از توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و خرد بخشی دیگر از اهداف این برنامه است.
یکی از اولویتهای این برنامه، بازسازی و ساخت پروژههای آبیاری و ذخیرهسازی آب است که شامل ساخت سدهای بازرسی، کانالهای آبیاری، و سایر زیرساختهای مرتبط میشود. این طرحها علاوه بر حمایت از تولید کشاورزی، در جهت معیشت پایدار برای خانوادههای روستایی و کشاورزان سابق خشخاش نیز طراحی شده است.
خانوادههای مشمول این برنامه بر اساس معیارهای آسیبپذیری و با مشورت مردم محلی انتخاب خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که بیشترین تأثیرگذاری در مناطق هدف ایجاد شود.
اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرده است که این کمک مالی بخشی از تعهد مستمر این اتحادیه برای حمایت از آسیبپذیرترین افراد در افغانستان است. پیشازاین نیز وزارت اقتصاد طالبان از اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از پروژههای بشردوستانه و کشاورزی از سوی اتحادیه اروپا خبر داده بود.
این برنامه نشاندهنده همکاری سازمانهای بینالمللی با اتحادیه اروپا برای تقویت تابآوری و معیشت پایدار در افغانستان است.