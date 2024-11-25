سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) با همکاری یکدیگر برنامه دوساله «تاب‌آوری جامعه افغانستان» (ACRP) را آغاز کرده‌اند. این برنامه که برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ طراحی شده است، با تأمین مالی اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد.

این برنامه با هدف رفع چالش‌های اساسی جوامع روستایی در ولایت‌های قندهار، هلمند و بادغیس راه‌اندازی شده و بر بهبود معیشت پایدار، افزایش امنیت غذایی، و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز دارد.

این پروژه با بودجه‌ای ۱۶.۲ میلیون‌دلاری از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی شده و هدف آن حمایت از بیش از ۷ هزار خانواده آسیب‌پذیر است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با این کمک جدید، مجموع حمایت‌های مالی این اتحادیه از طرح‌های مرتبط با کشاورزی و بلایای طبیعی در افغانستان به بیش از ۱۰۰ میلیون یورو رسیده است.

اهداف کلیدی این برنامه

محورهای اصلی برنامه شامل افزایش بهره‌وری کشاورزی، تنوع‌بخشی به معیشت و تقویت زنجیره‌های بازاری است. این برنامه همچنین با افزایش تولید محصولات کشاورزی پایه و محصولات باارزش و حمایت از دامپروری، امنیت غذایی و درآمد خانوارها را بهبود خواهد بخشید.