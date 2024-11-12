یکی از بزرگترین کارخانههای تولید شکلات در ترکیه، ۱۵۰۰ نوع شکلات مختلف را به ۶۱ کشور از جمله سوئیس، بلژیک، چین، کره جنوبی و ژاپن صادر میکند.
این کارخانه با قدمتی ۲۴ساله در منطقه صنعتی بولو (Bolu) واقع شده و سالانه ۱۲ هزار تن شکلات تولید میکندو بهعنوان یکی از پیشگامان صنعت شکلات در ترکیه شناخته میشود. علاوه بر تولید شکلاتهای کلاسیک، این کارخانه محصولات متنوعی مانند دراژهها، شکلاتهای ویژه و تابلتها را نیز در خطوط تولید خود دارد.
این واحد تولیدی با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز، توانسته است به تولید ۴۵ تن شکلات در روز دست یابد و آن را به بازارهای جهانی، از جمله دبی، صادر کند. صادرات این کارخانه ابتدا از آذربایجان آغاز شد و اکنون محصولات آن به ۶۱ کشور در اروپا، آمریکا، آسیا و شمال آفریقا ارسال میشود. در پنج سال اخیر، این کارخانه صادرات خود را به کشورهای دوردست مانند چین، کره جنوبی و ژاپن گسترش داده است.
این واحد تولیدی همچنین بهدلیل سهم بالای زنان در نیروی کار خود که ۷۰ درصد از کارکنان را تشکیل میدهند، در زمینه اشتغالزایی برای زنان شناخته شده است. این کارخانه همچنان در تلاش است تا با ارتقا سطح کیفیت و تنوع محصولات خود، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد.