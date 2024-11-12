یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید شکلات در ترکیه، ۱۵۰۰ نوع شکلات مختلف را به ۶۱ کشور از جمله سوئیس، بلژیک، چین، کره جنوبی و ژاپن صادر می‌کند.

این کارخانه با قدمتی ۲۴ساله در منطقه صنعتی بولو (Bolu) واقع شده و سالانه ۱۲ هزار تن شکلات تولید می‌کندو به‌عنوان یکی از پیش‌گامان صنعت شکلات در ترکیه شناخته می‌شود. علاوه بر تولید شکلات‌های کلاسیک، این کارخانه محصولات متنوعی مانند دراژه‌ها، شکلات‌های ویژه و تابلت‌ها را نیز در خطوط تولید خود دارد.