هفتادمین سال تأسیس «ترک‌تراکتور»؛ منتظر ربات‌های کشاورز باشید
شرکت تراکتورسازی «ترک‌تراکتور» در هفتامین سالگرد تأسیس خود، تجهیزات کشاورزی رباتیک، هوشمند و دوستدار با محیط‌‌زیست به‌نمایش گذاشت
نمایشگاه تجهیزات کشاورزی ترک‌تراکتور در استان بورسا / عکس: AA
11 اکتبر 2024

ماتیو سژورنه، عضو - سرپرست شرکت تُرک‌تراکتور طی سخنانی در استان بورسا (Bursa) ضمن اشاره‌ به برپایی نمایشگاه متفاوت در این شهر از حضور درمیان کشاورزان اهل بورسا ابراز خوشحالی کرد و گفت: در این دوره از نمایشگاه کشاورزی، اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌مان برروی کشاورزی پایدار با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا می‌باشد.

وی افزود: براین اساس سعی کرده‌ایم تجهیزات هوشمند مناسب برای محصولات کشاورزی حساس، تولید و در اینجا به‌نمایش بگذاریم.

شرکت تُرک‌تراکتور در راستای کمک به کشاورزی پایدار، دو نمونه از پیشرفته‌ترین تجهیزات رباتیک خود را در این نمایشگاه عرضه کرد. به‌همین منظور، این شرکت، دستگاه تمام اتوماتیک سم‌پاشی خود را برای جلوگیری از مضرات مواد شیمیایی به‌کاربرده شده درحین کشاورزی و کاهش مصرف سموم شیمیایی به‌نمایش گذاشت که استفاده از سموم کشاورزی را به‌حداقل می‌رساند. این دستگاه با انرژی الکتریکی کار می‌کند و توانایی فعالیت ۲۴ ساعته دارد. در این دستگاه قابلیت تعریف مسیرهای معین نیز تعبیه شده است.

دستگاه کشاورزی رباتیک نیز به‎‌دلیل اندازه و شکل بسیار متناسب، قابلیت انجام دقیق فعالیت‌های مختلف کشاورزی را داراست. این ربات کشاورز با توان موتوری ۳ کیلووات و سیستم برقی ۴۸ واتی از توانایی هوش مصنوعی در مسیریابی، سم‌پاشی هدفمند و شناسایی اتوماتیک علف‌های هرز برخوردار است. در مکانیزم سم‌پاشی این دستگاه، تمامی بال‌های پخش سم مستقل‌ازهم کار می‌کنند و با بیشترین تمرکز و دقت عمل سم‌پاش نقطه‌زنی را انجام می‌دهد.

به‌گفته مسئولان شرکت تُرک‌تراکتور، تجهیزات کشاورزی هوشمند  و تراکتورهای ارائه شده در این نمایشگاه با شعار کشاورزی پایدار، در کاهش هزینه‌های کشاورزان و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی نقش تاثیرگذاری بازی خواهد کرد. همچنین در این نمیشگاه تسهیلات ویژه خرید تاسقف ۵۰۰ هزار لیر و تخفیف ویژه در خرید تجهیزات بومی نیز به بازدیدکنندگان ارائه می‌‍شود.

