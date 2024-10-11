دستگاه کشاورزی رباتیک نیز به‎‌دلیل اندازه و شکل بسیار متناسب، قابلیت انجام دقیق فعالیت‌های مختلف کشاورزی را داراست. این ربات کشاورز با توان موتوری ۳ کیلووات و سیستم برقی ۴۸ واتی از توانایی هوش مصنوعی در مسیریابی، سم‌پاشی هدفمند و شناسایی اتوماتیک علف‌های هرز برخوردار است. در مکانیزم سم‌پاشی این دستگاه، تمامی بال‌های پخش سم مستقل‌ازهم کار می‌کنند و با بیشترین تمرکز و دقت عمل سم‌پاش نقطه‌زنی را انجام می‌دهد.

به‌گفته مسئولان شرکت تُرک‌تراکتور، تجهیزات کشاورزی هوشمند و تراکتورهای ارائه شده در این نمایشگاه با شعار کشاورزی پایدار، در کاهش هزینه‌های کشاورزان و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی نقش تاثیرگذاری بازی خواهد کرد. همچنین در این نمیشگاه تسهیلات ویژه خرید تاسقف ۵۰۰ هزار لیر و تخفیف ویژه در خرید تجهیزات بومی نیز به بازدیدکنندگان ارائه می‌‍شود.