شصتویکمین کنفرانس امنیتی مونیخ پس از سه روز تبادلنظر درباره مسائل مهم امنیت جهانی، بهویژه امنیت اروپا، جنگ اوکراین و روابط ترانسآتلانتیک(روابط میان اروپا و ایالات متحده) به پایان رسید، در این کنفرانس، جنگ اوکراین و احتمال مذاکرات صلح با روسیه از موضوعات کلیدی بود.
همچنین، اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس، درباره امنیت اروپا و سیاستهای مهاجرتی این قاره، واکنشهای گستردهای را در پی داشت.
فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان، در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داد که ورود عجولانه آمریکا به مذاکرات صلح با روسیه میتواند پیامدهای گستردهای برای متحدان این کشور داشته باشد. او تأکید کرد که این اقدام باید با دقت و هماهنگی انجام شود.
ونس در سخنرانی خود خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا در امنیت خود شد و همزمان از برخی سیاستهای اروپایی در قبال مهاجرت انتقاد کرده و در این باره گفت: «دولتهای اروپایی دروازههای خود را به روی میلیونها مهاجر بدون بررسی امنیتی باز کردهاند.» این اظهارات با واکنش منفی برخی سیاستمداران اروپایی همراه شد.
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، نیز تأکید کرد که هیچ توافق صلحی نباید بدون مشارکت کییف صورت گیرد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، توافق کرده است که مذاکرات برای پایان جنگ اوکراین فوراً آغاز شود.
زلنسکی پس از دیدار با ونس در حاشیه کنفرانس گفت: ما به یک برنامه مشخص برای متوقف کردن پوتین نیاز داریم.
اشتاینمایر همچنین از سیاست دولت ترامپ در قبال اوکراین انتقاد کرد و گفت که آمریکا نباید موضع اوکراین را در مذاکرات صلح با روسیه تضعیف کند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، تأکید کرد که در هیچ توافق صلحی، وعدهای برای عضویت اوکراین در ناتو داده نشده است.
رهبران کشورهای حوزه بالتیک و نوردیک در بیانیهای مشترک تصریح کردند که اوکراین و اروپا باید نقشی محوری در مذاکرات صلح داشته باشند تا صلحی عادلانه و پایدار تضمین شود.
در حاشیه کنفرانس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، برای نخستین بار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کرد. این دو مقام درباره مسائل سوریه و غزه گفتگو کردند.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در مصاحبهای با خبرگزاری آنادولو تأکید کرد: «ساکنان غزه باید به این منطقه بازگردند و در آنجا زندگی کنند.» وی همچنین افزود که اسپانیا برای بازسازی غزه تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.
سایمون هریس، وزیر خارجه ایرلند، نیز تصریح کرد: ما باید به نقطهای برسیم که آتشبس پابرجا بماند و سپس درباره بازسازی، کمکرسانی، حکومتداری و امنیت در غزه صحبت کنیم.
یان بورگ، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه مالت، یادآور شد که مالت از اولین کشورهایی بود که خواستار آتشبس دائمی شد و تأکید کرد که هدف نهایی باید راهحل دو دولتی باشد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از راهحل دو دولتی حمایت کرد و گفت: فلسطینیان حق دارند در غزه بمانند.
دیدار ونس با آلیس وایدل، رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD)، واکنش تند صدراعظم آلمان، اولاف شولتز، را در پی داشت.
شولتز در سخنرانی خود در دومین روز کنفرانس تأکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد که بیگانگان در دموکراسی ما، انتخابات ما و روند شکلگیری افکار عمومی ما به نفع این حزب مداخله کنند.
هاکان فیدان در جریان کنفرانس با مقاماتی از جمله کیت کلوگ، نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور روسیه و اوکراین، ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، آلبین کورتی، نخستوزیر کوزوو و رومِن رادِف، رئیسجمهور بلغارستان دیدار کرد.
او همچنین با اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه، درباره روند بازسازی این کشور، تشکیل دولت انتقالی جدید و مبارزه با گروههای تروریستی از جمله داعش و پ.ک.ک/ی.پ.گ گفتگو کرد.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه ترکیه با همتایان خود از بوسنی و هرزگوین، جمهوری آذربایجان، سودان و بلغارستان نیز دیدار کرد.
وزرای امور خارجه گروه هفت (G7) شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا در بیانیهای بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و لبنان تأکید کردند.
در آخرین روز کنفرانس، مباحث درباره آینده اروپا، ساختار امنیتی این قاره و تسریع روند الحاق کشورهای بالکان به اتحادیه اروپا ادامه یافت.
الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند، خواستار تقویت تواناییهای نظامی اوکراین و اعمال حداکثر فشار بر روسیه پیش از آغاز مذاکرات صلح شد. او تأکید کرد: باید اوکراین را مجدداً مسلح کنیم و حداکثر فشار را بر روسیه وارد کنیم، از جمله تحریمها و مسدود کردن داراییها، تا اوکراین بتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود.
همچنین در پنلی با حضور نخستوزیران مقدونیه شمالی و آلبانی، رئیس پارلمان اروپا و کمیسر اتحادیه اروپا در امور گسترش، درباره روند الحاق کشورهای بالکان به اتحادیه اروپا بحث و تبادلنظر شد.
لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، در این نشست گفت: ما اغلب بهعنوان ۲۷ کشور فکر میکنیم، نه یک بلوک واحد.
در حاشیه کنفرانس، وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، نیز با مقامات اوکراینی از جمله آندری یرماک، رئیس دفتر ریاستجمهوری اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور، دیدار و گفتگو کرد.