تداوم آلودگی بی‌سابقه هوا در دهلی‌نو
دهلی‌نو و چندین شهر هندوستان از اول نوامبر ۲۰۲۴ درگیر آلودگی هوای بی‌سابقه‌ای شده‌اند که باعث شده است در این مدت، در صدر رتبه‌بندی آلوده‌ترین مناطق جهان قرار بگیرند.
5 دسامبر 2024

تصاویر منتشر شده از دهلی‌نو و مناطق شهری اطراف آن که بیش از ۳۰ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، نشان می‌دهند که مه و دود ناشی از آلودگی هوا به حدی رسیده است که محدوده دید به کمترین میزان ممکن کاهش یافته و این مناطق به طور مداوم در صدر رتبه‌بندی جهانی آلودگی هوا قرار دارند.

درحالی‌که استاندارد سازمان جهانی بهداشت (WHO) تنها ۲۵ واحد است، شاخص کیفیت هوا (AQI) در پایتخت هند به بیش از ۹۰۰ واحد رسیده است. این سطح از آلودگی، ۲۳ تا ۶۰ برابر حد مجاز به شمار می‌رود که باعث شده در برخی نقاط دید مستقیم به کمتر از ۱۰۰ متر برسد.

عوامل متعددی در این بحران دخیل هستند، از جمله سوزاندن پسماندهای کشاورزی در ایالت‌های هم‌جوار مانند پنجاب و هاریانا، دود ناشی از جشن دیوالی و ترافیک سنگین. مقامات پایتخت هند در مقاطعی از روزهای گذشته، مدارس را تعطیل کرده، ساخت‌وساز را متوقف و ورود کامیون‌های غیرضروری به شهر را ممنوع اعلام کرده‌اند.

داده‌های ماهواره‌ای ناسا نشان می‌دهند که در بازه زمانی اول اکتبر تا ۲۸ نوامبر، نزدیک به ۱۰۰ هزار مورد سوزاندن کِلوش‌ها (بقایای درونی محصولات کشاورزی) در سه ایالت پنجاب، هاریانا و اوتار پرادش ثبت شده است. بر اساس گزارش شورای انرژی، محیط‌زیست و آب (CEEW)، این بالاترین رقم در پنج سال گذشته بوده است.

باتوجه‌به این بحران، نگرانی‌های زیادی در مورد سلامت عمومی مطرح شده است، به‌ویژه به دلیل ذرات معلق PM2.5 که می‌توانند به عمق ریه‌ها نفوذ کرده و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی را افزایش دهند. بیمارستان‌ها از افزایش تعداد بیمارانی که با مشکلات تنفسی و گوارشی مرتبط با آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، خبر داده‌اند و پزشکان این وضعیت را موجب بروز بحران بهداشتی در شهر می‌دانند.

مه و آلودگی مرگبار، بناهای تاریخی و ساختمان‌های بلند پایتخت هند را پوشانده و شعاع دید به‌قدری محدود شده که خطوط هوایی نسبت به تأخیر پروازها هشدار داده‌اند.

