تصاویر منتشر شده از دهلی‌نو و مناطق شهری اطراف آن که بیش از ۳۰ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، نشان می‌دهند که مه و دود ناشی از آلودگی هوا به حدی رسیده است که محدوده دید به کمترین میزان ممکن کاهش یافته و این مناطق به طور مداوم در صدر رتبه‌بندی جهانی آلودگی هوا قرار دارند.

درحالی‌که استاندارد سازمان جهانی بهداشت (WHO) تنها ۲۵ واحد است، شاخص کیفیت هوا (AQI) در پایتخت هند به بیش از ۹۰۰ واحد رسیده است. این سطح از آلودگی، ۲۳ تا ۶۰ برابر حد مجاز به شمار می‌رود که باعث شده در برخی نقاط دید مستقیم به کمتر از ۱۰۰ متر برسد.

عوامل متعددی در این بحران دخیل هستند، از جمله سوزاندن پسماندهای کشاورزی در ایالت‌های هم‌جوار مانند پنجاب و هاریانا، دود ناشی از جشن دیوالی و ترافیک سنگین. مقامات پایتخت هند در مقاطعی از روزهای گذشته، مدارس را تعطیل کرده، ساخت‌وساز را متوقف و ورود کامیون‌های غیرضروری به شهر را ممنوع اعلام کرده‌اند.