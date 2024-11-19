سیاست
سازمان ملل: ۱۰۰ کامیون غذا از کمک‌های مردمی به غزه غارت شده است
آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد در خاور دور (آنروا) با متهم‌کردن نیروهای اسرائیلی به کوتاهی در تأمین امنیت منطقه، اعلام کرد که یک کاروان شامل ۱۰۹ کامیون حامل کمک‌های غذایی سازمان ملل در غزه هدف حمله غارتگران قرار گرفته است.
حرکت کامیون‌های حاوی کمک‌های بشردوستانه برنامه جهانی غذا به سوی نوار غزه / عکس: Reuters
19 نوامبر 2024

روز شنبه ۱۶ نوامبر، کاروان کمک‌های غذایی سازمان ملل در غزه مورد حمله غارتگران قرار گرفت. شاهدان عینی می‌گویند که این حمله توسط مردان نقاب‌دار و با استفاده از نارنجک‌ها انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها، ۹۷ کامیون از مجموع ۱۰۹ کامیون این کاروان دزدیده شده‌اند و رانندگان نیز تحت تهدید اسلحه مجبور به ترک کامیون‌ها شده‌اند.

بر اساس گزارش آنروا (UNRWA)، این حمله پس از عبور کاروان از گذرگاه کرم شالوم، که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه است، رخ داده است.

فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی آنروا، روز دوشنبه ۱۸ نوامبر در کنفرانس خبری خود در ژنو، بدون اینکه عاملان این حمله را اعلام کند به وضعیت بحرانی در غزه اشاره کرده و اظهار داشت: این یکی از بدترین حوادث از نوع خود بوده است و وضعیت به نقطه‌ای رسیده که فعالیت در این منطقه غیرممکن است.

آنروا در گزارش خود هشدار داد که در صورت عدم مداخله فوری، وضعیت به‌سرعت وخیم‌تر خواهد شد و ممکن است کمبود شدید مواد غذایی در انتظار دومیلیون‌نفری باشد که به کمک‌های انسانی وابسته‌اند.

در ارزیابی اخیر آنروا، هشدارهایی مبنی بر وقوع قحطی در مناطق شمالی نوار غزه صادر شده است. این هشدار پس از حملات گسترده زمینی نیروهای اسرائیلی در این منطقه منتشر شد و سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل تشدید حملات در ماه گذشته، تعداد کامیون‌های کمک‌رسانی به غزه به پایین‌ترین حد خود از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.

خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک مقام آنروا گزارش داد که مقامات اسرائیلی دستور داده بودند کاروان کمک‌های غذایی از گذرگاه کرم شالوم که مسیر ناآشنایی است، هرچه سریع‌تر حرکت کند.

آنروا در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، مقامات اسرائیلی را متهم کرد که همچنان از تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی برای تأمین نیازهای اساسی مردم و تسهیل ارسال ایمن کمک‌ها غافل هستند.

فیلیپ لازارینی در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره مسیر کاروان، گفت که نمی‌تواند اظهارنظر کند، اما تأیید کرد که غارت صورت گرفته است. او افزود: تا چهار یا پنج ماه پیش، برای تأمین امنیت از ظرفیت محلی کمک می‌گرفتیم؛ اما این ظرفیت اکنون کاملاً از بین رفته است. این بدان معناست که باندهای محلی در حال درگیری برای کنترل تجارت و سایر فعالیت‌ها هستند.

او همچنین اشاره کرد که صدها نفر از مردم که به‌شدت نیازمند غذا بودند، سعی کردند به مرکز آموزش آنروا در شهر خان‌یونس در جنوب غزه منتقل شوند، زیرا گمان می‌بردند کمک‌ها به آنجا ارسال شده است.

در پی این حادثه، حماس اعلام کرد که نیروهای امنیتی‌اش در عملیاتی مشترک با کمیته‌های قبیله‌ای و روستایی بیش از ۲۰ نفر از اعضای باندهایی که در سرقت کامیون‌های امدادی دخیل بوده‌اند را کشته‌اند.

