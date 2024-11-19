روز شنبه ۱۶ نوامبر، کاروان کمک‌های غذایی سازمان ملل در غزه مورد حمله غارتگران قرار گرفت. شاهدان عینی می‌گویند که این حمله توسط مردان نقاب‌دار و با استفاده از نارنجک‌ها انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها، ۹۷ کامیون از مجموع ۱۰۹ کامیون این کاروان دزدیده شده‌اند و رانندگان نیز تحت تهدید اسلحه مجبور به ترک کامیون‌ها شده‌اند.

بر اساس گزارش آنروا (UNRWA)، این حمله پس از عبور کاروان از گذرگاه کرم شالوم، که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه است، رخ داده است.

فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی آنروا، روز دوشنبه ۱۸ نوامبر در کنفرانس خبری خود در ژنو، بدون اینکه عاملان این حمله را اعلام کند به وضعیت بحرانی در غزه اشاره کرده و اظهار داشت: این یکی از بدترین حوادث از نوع خود بوده است و وضعیت به نقطه‌ای رسیده که فعالیت در این منطقه غیرممکن است.

آنروا در گزارش خود هشدار داد که در صورت عدم مداخله فوری، وضعیت به‌سرعت وخیم‌تر خواهد شد و ممکن است کمبود شدید مواد غذایی در انتظار دومیلیون‌نفری باشد که به کمک‌های انسانی وابسته‌اند.

در ارزیابی اخیر آنروا، هشدارهایی مبنی بر وقوع قحطی در مناطق شمالی نوار غزه صادر شده است. این هشدار پس از حملات گسترده زمینی نیروهای اسرائیلی در این منطقه منتشر شد و سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل تشدید حملات در ماه گذشته، تعداد کامیون‌های کمک‌رسانی به غزه به پایین‌ترین حد خود از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.