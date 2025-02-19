علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی فلسطین، اسرائیل مالیات‌های گمرکی این کشور را نیز مصادره می‌کند. فلسطین همچنان در تجارت خارجی به‌شدت به اسرائیل وابسته است و تقریباً تمامی واردات و صادرات آن از طریق گذرگاه‌های تحت کنترل اسرائیل انجام می‌شود.

طبق پروتکل اقتصادی پاریس که در سال ۱۹۹۴ میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین امضا شد، اسرائیل موظف بود مالیات‌های گمرکی را از مرزهای تحت کنترل خود به نمایندگی از دولت فلسطین جمع‌آوری کرده و ماهانه حدود ۱۹۰ میلیون دلار به خزانه فلسطین منتقل کند. اما از دو سال پیش، بخشی از این مبالغ توسط اسرائیل کسر شده است.

تحریم مالی غزه و زندانیان فلسطینی

در نوامبر ۲۰۲۳، کابینه اسرائیل تصمیم گرفت بخشی از مالیات‌های فلسطینی که به غزه و زندانیان فلسطینی اختصاص یافته بود، مسدود کند.

در واکنش به این تصمیم، دولت فلسطین از دریافت این وجوه خودداری کرد. وزارت دارایی فلسطین اعلام کرده است که اسرائیل از ماه اکتبر اکثر مالیات‌های جمع‌آوری‌شده به نمایندگی از فلسطین را مسدود کرده و به همین دلیل دولت فلسطین از دریافت آن خودداری کرده است.

تداوم فشار مالی علی‌رغم لغو قوانین حمایتی فلسطین

با وجود اینکه محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین، در ۱۰ فوریه قوانین مربوط به پرداخت کمک‌های مالی به خانواده‌های فلسطینی‌های کشته‌شده، زندانی و زخمی‌شده را لغو کرد، اسرائیل همچنان به مسدودسازی درآمدهای مالیاتی فلسطین ادامه می‌دهد.