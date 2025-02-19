بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در پستی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که وجوه مصادرهشده از دولت فلسطین به خانوادههای اسرائیلی کشتهشده در حملات اختصاص مییابد.
طبق گزارشها، اسرائیل ۹۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی دولت فلسطین را مصادره کرده و تصمیم دارد این مبلغ را به خانوادههای اسرائیلیهایی که ادعا میشود در حملات کشته شدهاند، اختصاص دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی کانال ۷ اسرائیل، اسموتریچ حکمی را برای مصادره این ۹۰ میلیون دلار امضا کرده است.
تشدید فشار مالی بر دولت فلسطین
دولت فلسطین حدود ۶۵ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات تأمین میکند که عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی استفاده میشود. اما اسرائیل از سال ۲۰۱۹، به بهانه حمایت مالی دولت فلسطین از اسرای فلسطینی، سالانه حدود ۱۶۵ میلیون دلار از این درآمدها را کسر میکند. این رقم در سالهای اخیر بهطور متوسط به ۱۹۵ میلیون دلار افزایش یافته است.
در نتیجه این محدودیتهای مالی، دولت فلسطین از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون قادر به پرداخت کامل حقوق کارکنان خود نبوده است.
مصادره مالیاتهای گمرکی فلسطین توسط اسرائیل
علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی فلسطین، اسرائیل مالیاتهای گمرکی این کشور را نیز مصادره میکند. فلسطین همچنان در تجارت خارجی بهشدت به اسرائیل وابسته است و تقریباً تمامی واردات و صادرات آن از طریق گذرگاههای تحت کنترل اسرائیل انجام میشود.
طبق پروتکل اقتصادی پاریس که در سال ۱۹۹۴ میان اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین امضا شد، اسرائیل موظف بود مالیاتهای گمرکی را از مرزهای تحت کنترل خود به نمایندگی از دولت فلسطین جمعآوری کرده و ماهانه حدود ۱۹۰ میلیون دلار به خزانه فلسطین منتقل کند. اما از دو سال پیش، بخشی از این مبالغ توسط اسرائیل کسر شده است.
تحریم مالی غزه و زندانیان فلسطینی
در نوامبر ۲۰۲۳، کابینه اسرائیل تصمیم گرفت بخشی از مالیاتهای فلسطینی که به غزه و زندانیان فلسطینی اختصاص یافته بود، مسدود کند.
در واکنش به این تصمیم، دولت فلسطین از دریافت این وجوه خودداری کرد. وزارت دارایی فلسطین اعلام کرده است که اسرائیل از ماه اکتبر اکثر مالیاتهای جمعآوریشده به نمایندگی از فلسطین را مسدود کرده و به همین دلیل دولت فلسطین از دریافت آن خودداری کرده است.
تداوم فشار مالی علیرغم لغو قوانین حمایتی فلسطین
با وجود اینکه محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، در ۱۰ فوریه قوانین مربوط به پرداخت کمکهای مالی به خانوادههای فلسطینیهای کشتهشده، زندانی و زخمیشده را لغو کرد، اسرائیل همچنان به مسدودسازی درآمدهای مالیاتی فلسطین ادامه میدهد.