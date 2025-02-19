سیاست
3 دقیقه خواندن
مصادره ۹۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی فلسطین توسط اسرائیل
اسرائیل ۹۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی فلسطین را مصادره کرده است. این مبلغ قرار است به خانواده‌های اسرائیلی که ادعا می‌شود در حملات کشته شده‌اند، اختصاص یابد.
مصادره ۹۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی فلسطین توسط اسرائیل
بنیامین نتانیاهو و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه دولت در در تل‌آویو / عکس: Reuters
19 فوریه 2025

بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در پستی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که وجوه مصادره‌شده از دولت فلسطین به خانواده‌های اسرائیلی کشته‌شده در حملات اختصاص می‌یابد.

طبق گزارش‌ها، اسرائیل ۹۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی دولت فلسطین را مصادره کرده و تصمیم دارد این مبلغ را به خانواده‌های اسرائیلی‌هایی که ادعا می‌شود در حملات کشته شده‌اند، اختصاص دهد.

به گزارش شبکه تلویزیونی کانال ۷ اسرائیل، اسموتریچ حکمی را برای مصادره این ۹۰ میلیون دلار امضا کرده است.

تشدید فشار مالی بر دولت فلسطین

دولت فلسطین حدود ۶۵ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات تأمین می‌کند که عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی استفاده می‌شود. اما اسرائیل از سال ۲۰۱۹، به بهانه حمایت مالی دولت فلسطین از اسرای فلسطینی، سالانه حدود ۱۶۵ میلیون دلار از این درآمدها را کسر می‌کند. این رقم در سال‌های اخیر به‌طور متوسط به ۱۹۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

در نتیجه این محدودیت‌های مالی، دولت فلسطین از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون قادر به پرداخت کامل حقوق کارکنان خود نبوده است.

مصادره مالیات‌های گمرکی فلسطین توسط اسرائیل

مطالب پیشنهادی

علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی فلسطین، اسرائیل مالیات‌های گمرکی این کشور را نیز مصادره می‌کند. فلسطین همچنان در تجارت خارجی به‌شدت به اسرائیل وابسته است و تقریباً تمامی واردات و صادرات آن از طریق گذرگاه‌های تحت کنترل اسرائیل انجام می‌شود.

طبق پروتکل اقتصادی پاریس که در سال ۱۹۹۴ میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین امضا شد، اسرائیل موظف بود مالیات‌های گمرکی را از مرزهای تحت کنترل خود به نمایندگی از دولت فلسطین جمع‌آوری کرده و ماهانه حدود ۱۹۰ میلیون دلار به خزانه فلسطین منتقل کند. اما از دو سال پیش، بخشی از این مبالغ توسط اسرائیل کسر شده است.

تحریم مالی غزه و زندانیان فلسطینی

در نوامبر ۲۰۲۳، کابینه اسرائیل تصمیم گرفت بخشی از مالیات‌های فلسطینی که به غزه و زندانیان فلسطینی اختصاص یافته بود، مسدود کند.

در واکنش به این تصمیم، دولت فلسطین از دریافت این وجوه خودداری کرد. وزارت دارایی فلسطین اعلام کرده است که اسرائیل از ماه اکتبر اکثر مالیات‌های جمع‌آوری‌شده به نمایندگی از فلسطین را مسدود کرده و به همین دلیل دولت فلسطین از دریافت آن خودداری کرده است.

تداوم فشار مالی علی‌رغم لغو قوانین حمایتی فلسطین

با وجود اینکه محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین، در ۱۰ فوریه قوانین مربوط به پرداخت کمک‌های مالی به خانواده‌های فلسطینی‌های کشته‌شده، زندانی و زخمی‌شده را لغو کرد، اسرائیل همچنان به مسدودسازی درآمدهای مالیاتی فلسطین ادامه می‌دهد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us