وزیر امور خارجه عربستان: باید از جنگ میان ایران و اسرائیل جلوگیری کنیم
وزیر امور خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که ایران تعامل مثبت با دولت ترامپ را در پیش گیرد و گفت: ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ خطر جنگ ایران و اسرائیل را افزایش نمی‌دهد.
فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی / عکس: Reuters
22 ژانویه 2025

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اظهار داشت که به باور او بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، خطر جنگ بین ایران و اسرائیل را افزایش نمی‌دهد.

این مساله که پس از آغاز حملات اسرائیل در غزه یکی از نگرانی‌های اصلی در منطقه به شمار می‌رود، به گفته فیصل بن فرحان تغییرات زیادی نخواهد داشت. در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس، او ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های ترامپ با تمایل ایران به تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای هم‌راستا شود.

فیصل بن فرحان گفت: هدف ما باید جلوگیری از هر نوع جنگ در منطقه از‌جمله جنگ میان ایران و اسرائیل باشد. به نظر من دولت جدید آمریکا موجب افزایش احتمال جنگ نخواهد شد، چرا که ترامپ به طور آشکار اعلام کرده که مخالف جنگ است.

اگرچه برخی مقامات کابینه ترامپ به بازگشت سیاست فشار حداکثری اشاره کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور جدید آمریکا در کوتاه‌مدت چه رویکردی در قبال ایران خواهد داشت.

در‌حالی‌که ترامپ در نخستین روز کاری خود در کاخ سفید مخالفتش با هرگونه جنگ را اعلام کرده بود، اما در سخنرانی انتخاباتی‌اش در مهرماه، انتقادی تند از دیدگاه منفی جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، در‌خصوص حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران کرده و آن را تهدیدی جدی دانسته بود. او گفته بود: این چیزی است که باید با آن برخورد کرد چون بزرگترین تهدید به شمار می‌رود.

سناتور جمهوری‌خواه و حامی قدیمی ترامپ، لیندزی گراهام، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌بی‌اس گفته بود که از ترامپ درخواست خواهد کرد تا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. او معتقد است که شانس نابودی برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی بسیار اندک است، اما احتمال نابودی آن از طریق اقدام نظامی اسرائیل با پشتیبانی آمریکا بسیار بالاست.

گراهام همچنین افزود که با ترامپ برای استفاده از وضعیت موجود به‌منظور «نابودی برنامه هسته‌ای ایران» مشورت خواهد کرد و ایران را در این مورد بسیار آسیب‌پذیر دانست.

فیصل بن فرحان در سخنان خود همچنین اعلام کرد که به زودی به لبنان سفر خواهد کرد که این سفر اولین سفر وزیر خارجه عربستان به لبنان در بیش از ده سال گذشته خواهد بود. روابط ریاض با بیروت از سال‌ها پیش به دلیل افزایش نفوذ حزب‌الله و ایران در سیاست لبنان کاهش یافته بود.

وزیر خارجه عربستان افزود که هر‌چند انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان گامی مثبت تلقی می‌شود، اما توسعه روابط و ارتقای سطح مناسبات عربستان با لبنان نیازمند انجام اصلاحات واقعی است.

از سوی دیگر، روابط تهران و ریاض که پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد در دی ۱۳۹۴ قطع شده بود، با میانجی‌گری چین در اسفند ۱۴۰۱ مجددا احیا شد.

