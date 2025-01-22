فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اظهار داشت که به باور او بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، خطر جنگ بین ایران و اسرائیل را افزایش نمی‌دهد.

این مساله که پس از آغاز حملات اسرائیل در غزه یکی از نگرانی‌های اصلی در منطقه به شمار می‌رود، به گفته فیصل بن فرحان تغییرات زیادی نخواهد داشت. در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس، او ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های ترامپ با تمایل ایران به تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای هم‌راستا شود.

فیصل بن فرحان گفت: هدف ما باید جلوگیری از هر نوع جنگ در منطقه از‌جمله جنگ میان ایران و اسرائیل باشد. به نظر من دولت جدید آمریکا موجب افزایش احتمال جنگ نخواهد شد، چرا که ترامپ به طور آشکار اعلام کرده که مخالف جنگ است.

اگرچه برخی مقامات کابینه ترامپ به بازگشت سیاست فشار حداکثری اشاره کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور جدید آمریکا در کوتاه‌مدت چه رویکردی در قبال ایران خواهد داشت.

در‌حالی‌که ترامپ در نخستین روز کاری خود در کاخ سفید مخالفتش با هرگونه جنگ را اعلام کرده بود، اما در سخنرانی انتخاباتی‌اش در مهرماه، انتقادی تند از دیدگاه منفی جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، در‌خصوص حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران کرده و آن را تهدیدی جدی دانسته بود. او گفته بود: این چیزی است که باید با آن برخورد کرد چون بزرگترین تهدید به شمار می‌رود.