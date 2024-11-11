ارتش اسرائیل از ۵ اکتبر حملات زمینی خود را در شمال غزه شدت بخشیده و ادعا می‌کند این عملیات به‌منظور جلوگیری از تقویت حماس در این منطقه است. اما فلسطینی‌ها باور دارند که هدف اسرائیل اشغال شمال غزه و ایجاد یک منطقه حائل است.

اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات گسترده‌ای را علیه نوار غزه انجام داده که به کشته‌شدن بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی منجر شده و این منطقه را تقریباً غیرقابل‌سکونت کرده است.

همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در غزه در پی حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجروح و صدها هزار تن نیز آواره شده‌اند. فلسطینی‌ها از دسترسی به نیازهای اولیه مانند غذا، آب، دارو و پناهگاه محروم هستند. با تداوم این وضعیت بحرانی، شرایط انسانی در غزه به‌شدت وخیم شده و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف فوری خشونت‌ها و ایجاد گذرگاه‌های امن برای ارائه کمک‌های بشردوستانه شده‌اند.