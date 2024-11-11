سیاست
هزاران نفر در غزه از دریافت کمک‌های بشردوستانه و خدمات پزشکی محروم هستند
هزاران فلسطینی به دلیل حملات بی‌وقفه ارتش اسرائیل از دریافت کمک‌های بشردوستانه و خدمات پزشکی محروم هستند.
نیروهای امدادی در شمال غزه / عکس: AA
11 نوامبر 2024

محمود بصل، سخنگوی واحد دفاع مدنی غزه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هزاران فلسطینی در شمال نوار غزه به دلیل حملات بی‌وقفه ارتش اسرائیل از دریافت کمک‌های بشردوستانه و خدمات پزشکی محروم هستند.

بصل گفت: به دلیل حملات مداوم اسرائیل مجبور شدیم فعالیت خود را به مدت ۱۸ روز متوقف کنیم و این امر موجب محرومیت هزاران فلسطینی در شمال نوار غزه از مراقبت‌های حیاتی شده است.

وی افزود که نیروهای اسرائیلی در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ به تیم‌های دفاع غیرنظامی در شمال غزه حمله کرده، خودروهای آن‌ها را توقیف و بیشتر اعضای این نیروها را به مناطق مرکزی و جنوبی غزه منتقل کرده‌اند. همچنین، ۹ تن از اعضای این واحد بازداشت شدند.

ارتش اسرائیل از ۵ اکتبر حملات زمینی خود را در شمال غزه شدت بخشیده و ادعا می‌کند این عملیات به‌منظور جلوگیری از تقویت حماس در این منطقه است. اما فلسطینی‌ها باور دارند که هدف اسرائیل اشغال شمال غزه و ایجاد یک منطقه حائل است.

اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات گسترده‌ای را علیه نوار غزه انجام داده که به کشته‌شدن بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی منجر شده و این منطقه را تقریباً غیرقابل‌سکونت کرده است.

همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در غزه در پی حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجروح و صدها هزار تن نیز آواره شده‌اند. فلسطینی‌ها از دسترسی به نیازهای اولیه مانند غذا، آب، دارو و پناهگاه محروم هستند. با تداوم این وضعیت بحرانی، شرایط انسانی در غزه به‌شدت وخیم شده و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف فوری خشونت‌ها و ایجاد گذرگاه‌های امن برای ارائه کمک‌های بشردوستانه شده‌اند.

