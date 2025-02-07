طی ۲۴ ساعت گذشته، بارش شدید باران و وزش بادهای تند در غزه وضعیت دشواری را برای صدها هزار فلسطینی غزه که به دلیل حملات اسرائیل دچار تخریبهای گستردهای شده است، به وجود آورده است. سازمان امدادرسانی و کاریابی فلسطینیان (اونروا) در بیانیهای که از حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که این افراد با سرمای شدید و سیلابهای ناشی از خرابی زیرساختها دستوپنجه نرم میکنند.در این بیانیه آمده است که به دلیل ویرانیهای گسترده، بسیاری از فلسطینیها در پناهگاههای موقت و غیرایمن به سر میبرند.همچنین بیان شده اونروا، همچنان بهعنوان بزرگترین نهاد میدانی، به توزیع کمکهای فوری و دیرهنگام مانند چادر، تشک، پتو و لباس به مردم غزه ادامه میدهد.هزاران فلسطینی که در حملات اسرائیل خانههای خود را از دست داده و مجبور به ترک منازلشان شدهاند، از شب گذشته با شروع بارش شدید باران، وزش باد و سرمای شدید، روز سختی را پشت سر گذاشتند.شهرداری غزه اعلام کرد که به دلیل حملات مستمر اسرائیل طی حدود ۱۶ ماه گذشته، زیرساختهای غزه به طور عمده آسیبدیده و چادرهایی که فلسطینیها در آن زندگی میکنند، در اثر باران شدید و سیلابهای ناشی از فاضلاب تخریب شدهاند.دولت فلسطین نیز اعلام کرد که این منطقه به کمکها و چادرهای فوری نیاز مبرم دارد. همچنین تاکید شد که اسرائیل به طور عمدی در اجرای پروتکلهای انسانی مربوط به توافق آتشبس تاخیر ایجاد کرده است.