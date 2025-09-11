منطقه‌
2 دقیقه خواندن
پیش‌بینی افزایش رشد جمعیت سالمندان در ایران تا ۲۰۵۰
رئیس سازمان بهزیستی ایران با اعلام اینکه این کشور یکی از پرشتاب‌ترین مسیر سالمندی را طی می‌کند، اظهار داشت که هم‌اکنون ۱۲ درصد جمعیت این کشور سالمند هستند و این روند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی افزایش رشد جمعیت سالمندان در ایران تا ۲۰۵۰
بازار تجریش تهران، پایتخت ایران / عکس: Reuters
11 سپتامبر 2025

به گزارش رسانه‌های ایران، جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرد: ایران جزو یکی از پرسرعت‌ترین کشورها در مسیر سالمندی می‌باشد و در حال حاضر ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند.

به گفته وی، این آمار با شتاب در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت این کشور را سالمندان تشکیل دهند.

حسینی با اشاره به ابعاد اقتصادی پدیده سالمندی تصریح کرد: اولین منظر این است که سالمندان چگونه می‌توانند در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند و دوم اینکه چه فعالیت‌هایی باید در حوزه سالمندی شکل گیرد که بتواند فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند.

وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت سالمندی سالم افزود: در این راستا، طرح «سلام» یا سلامت اجتماعی محله‌محور آغاز شده است که بخشی از آن اختصاص فضای مدارس در نوبت عصر برای ایجاد پاتوق‌های سالمندی است.

مطالب پیشنهادی

رئیس سازمان بهزیستی ایران همچنین درباره نقش مشارکت‌های مردمی در این سازمان گفت: ۹۰ درصد از ۱۷۰ فعالیت تعریف‌شده در بهزیستی به بخش مردمی سپرده شده است؛ بهزیستی مجوز صادر می‌کند و یارانه پرداخت می‌کند و مؤسسات غیردولتی، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی خدمات را به مددجویان ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۲۳ هزار مؤسسه خدمات مرتبط با سازمان بهزیستی را ارائه می‌دهند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ مؤسسه دولتی و بیش از ۲۱ هزار مؤسسه غیردولتی هستند.

حسینی همچنین درباره مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خط مشاوره ۱۴۸۰ به‌عنوان خط مقدم مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و خدمات فوری مددکاری و روانشناسی در اختیار افراد قرار می‌دهند.

مرتبطTRT فارسی - دریاچه ارومیه دیگر اثری از حیات ندارد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us