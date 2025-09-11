به گزارش رسانههای ایران، جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرد: ایران جزو یکی از پرسرعتترین کشورها در مسیر سالمندی میباشد و در حال حاضر ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند.
به گفته وی، این آمار با شتاب در حال افزایش است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت این کشور را سالمندان تشکیل دهند.
حسینی با اشاره به ابعاد اقتصادی پدیده سالمندی تصریح کرد: اولین منظر این است که سالمندان چگونه میتوانند در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند و دوم اینکه چه فعالیتهایی باید در حوزه سالمندی شکل گیرد که بتواند فرصتهای اقتصادی ایجاد کند.
وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت سالمندی سالم افزود: در این راستا، طرح «سلام» یا سلامت اجتماعی محلهمحور آغاز شده است که بخشی از آن اختصاص فضای مدارس در نوبت عصر برای ایجاد پاتوقهای سالمندی است.
رئیس سازمان بهزیستی ایران همچنین درباره نقش مشارکتهای مردمی در این سازمان گفت: ۹۰ درصد از ۱۷۰ فعالیت تعریفشده در بهزیستی به بخش مردمی سپرده شده است؛ بهزیستی مجوز صادر میکند و یارانه پرداخت میکند و مؤسسات غیردولتی، خیریهها و گروههای مردمی خدمات را به مددجویان ارائه میدهند.
وی ادامه داد: هماکنون ۲۳ هزار مؤسسه خدمات مرتبط با سازمان بهزیستی را ارائه میدهند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ مؤسسه دولتی و بیش از ۲۱ هزار مؤسسه غیردولتی هستند.
حسینی همچنین درباره مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خط مشاوره ۱۴۸۰ بهعنوان خط مقدم مقابله با آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند و خدمات فوری مددکاری و روانشناسی در اختیار افراد قرار میدهند.