رئیس سازمان بهزیستی ایران همچنین درباره نقش مشارکت‌های مردمی در این سازمان گفت: ۹۰ درصد از ۱۷۰ فعالیت تعریف‌شده در بهزیستی به بخش مردمی سپرده شده است؛ بهزیستی مجوز صادر می‌کند و یارانه پرداخت می‌کند و مؤسسات غیردولتی، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی خدمات را به مددجویان ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۲۳ هزار مؤسسه خدمات مرتبط با سازمان بهزیستی را ارائه می‌دهند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ مؤسسه دولتی و بیش از ۲۱ هزار مؤسسه غیردولتی هستند.

حسینی همچنین درباره مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خط مشاوره ۱۴۸۰ به‌عنوان خط مقدم مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و خدمات فوری مددکاری و روانشناسی در اختیار افراد قرار می‌دهند.