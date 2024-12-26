وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که این کشور از بیت‌کوین در معاملات بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌ها استفاده می‌کند. این اقدام در راستای تسهیل تجارت خارجی و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.

تحریم‌ها تعاملات تجاری روسیه را با شرکای اصلی خود از جمله چین و ترکیه،با پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است. بانک‌های محلی به منظور اجتناب از نظارت و بررسی نهادهای غربی با احتیاط فراوان در انجام معاملات مرتبط با روسیه عمل می‌کنند.

آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که شرکت‌های روسی پس از تغییرات قانونی که استفاده از ارزهای دیجیتال را مجاز کرده است، شروع به استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در پرداخت‌های بین‌المللی کرده‌اند تا با تحریم‌های غرب مقابله کنند.

وی در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت: در چارچوب یک برنامه آزمایشی، این امکان وجود دارد که از بیت‌کوین‌هایی که در اینجا در روسیه استخراج کرده‌ایم، در معاملات تجاری خارجی استفاده کنیم.

وی افزود: چنین معاملاتی در حال حاضر در حال انجام است. ما معتقدیم که این معاملات باید گسترش یافته و بیشتر توسعه پیدا کنند. من اطمینان دارم که این امر در سال آینده محقق خواهد شد.