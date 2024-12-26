وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که این کشور از بیتکوین در معاملات بینالمللی برای مقابله با تحریمها استفاده میکند. این اقدام در راستای تسهیل تجارت خارجی و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
تحریمها تعاملات تجاری روسیه را با شرکای اصلی خود از جمله چین و ترکیه،با پیچیدگیهایی مواجه ساخته است. بانکهای محلی به منظور اجتناب از نظارت و بررسی نهادهای غربی با احتیاط فراوان در انجام معاملات مرتبط با روسیه عمل میکنند.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که شرکتهای روسی پس از تغییرات قانونی که استفاده از ارزهای دیجیتال را مجاز کرده است، شروع به استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در پرداختهای بینالمللی کردهاند تا با تحریمهای غرب مقابله کنند.
وی در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت: در چارچوب یک برنامه آزمایشی، این امکان وجود دارد که از بیتکوینهایی که در اینجا در روسیه استخراج کردهایم، در معاملات تجاری خارجی استفاده کنیم.
وی افزود: چنین معاملاتی در حال حاضر در حال انجام است. ما معتقدیم که این معاملات باید گسترش یافته و بیشتر توسعه پیدا کنند. من اطمینان دارم که این امر در سال آینده محقق خواهد شد.
سیلوانوف تأکید کرد که پرداختهای بینالمللی با ارزهای دیجیتال نمایانگر آینده تجارت جهانی هستند.
تحریمها تجارت روسیه با شرکای اصلی خود از جمله چین و ترکیه را پیچیده کرده است زیرا بانکهای محلی با احتیاط زیادی در معاملات مرتبط با روسیه عمل میکنند تا از بررسیهای نهادهای نظارتی غربی جلوگیری کنند.
در سال جاری، روسیه استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی را قانونی کرد و گامهایی برای قانونیسازی استخراج رمزارزها از جمله بیتکوین برداشت. این کشور در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در استخراج بیتکوین به شمار میرود.
اوایل ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که دولت فعلی ایالات متحده با استفاده از دلار برای مقاصد سیاسی، جایگاه این ارز را بهعنوان ذخیره جهانی تضعیف کرده است. وی افزود که این رویکرد، بسیاری از کشورها را به سمت داراییهای جایگزین سوق داده است.
پوتین بیتکوین را بهعنوان یکی از این داراییهای جایگزین معرفی کرده و گفت: هیچ کشوری در دنیا نمیتواند بیتکوین را تنظیم کند. اظهارات وی نشاندهنده حمایت از گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در روسیه است.