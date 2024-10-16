ترکیه
استانبول میزبان کنگره جهانی راه؛ نوآوری‌های هوشمند در حمل‌ونقل بررسی می‌شود
کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی راه (IRF) در استانبول با حضور وزرای حمل‌ونقل از کشورهای مختلف آغاز شد. این رویداد به بررسی نوآوری‌ها در حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها و موضوعاتی چون تغییرات آب‌وهوایی و حمل‌ونقل پایدار می‌پردازد.
مراسم آغازین کنگره جهانی راه؛ نوآوری‌های هوشمند در حمل‌ونقل/عکس: AA
16 اکتبر 2024

کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی راه (IRF) که به‌عنوان محور تعیین سیاست‌های بزرگراهی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود، با میزبانی وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه آغاز شد. این کنگره که هر چهار سال یک‌بار توسط فدراسیون بین‌المللی راه، مستقر در سوئیس، برگزار می‌شود، از ۱۵ تا ۱۸ اکتبر در استانبول تحت عنوان «اتصال برای تقویت تحرک: جاده‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده آینده‌ای پایدار برای همه» برگزار می‌گردد.

 رهبران جهانی، کارشناسان برجسته، دانشگاهیان و نمایندگان دولتی و خصوصی در این رویداد گرد هم می‌آیند تا ایده‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. این کنگره به‌عنوان بستری برای کشف نوآوری‌ها و بحث‌های عمیق در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها عمل می‌کند. همچنین، معرفی ایده‌های نوآورانه، یافته‌های پژوهشی و تکنیک‌های پیشرفته در دستور کار کنگره قرار دارد.

 کنگره جهانی راه: حضور وزرای کشورها در مسیری نوین برای همکاری‌های بین‌المللی

 وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، عبدالقادر اورال اوغلو، اعلام کرد که در این کنگره وزیرانی از کشورهای مختلف مانند مراکش، لبنان، ارمنستان، کامبوج، غنا، گینه، قطر، گابن، کنگو، نیکاراگوئه، مالاوی، ترکمنستان، اکوادور، سیشل، اسلوونی، لیتوانی، زیمبابوه، لیبریا، عربستان سعودی و مصر حضور خواهند داشت. اورال اوغلو همچنین افزود که این کنگره به ارزیابی همکاری‌های بین‌المللی خواهد پرداخت و به موضوعاتی چون کاهش انتشار گازها، مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و حفاظت از تنوع زیستی در پروژه‌های جاده‌ای نیز توجه خواهد شد.

 وی تصریح کرد که استانبول به‌عنوان شهر میزبان این رویداد، نه‌تنها در حوزه حمل‌ونقل، بلکه در تمامی جنبه‌ها، یک برند جهانی است و کنگره‌ای درخور این شهر برگزار خواهد شد. اورال اوغلو پیش از آغاز کنگره اعلام کرده بود که این فرصت را خواهند داشت تا چشم‌انداز و مأموریت وزارت خود را مطرح کنند و تجربیات ترکیه در پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی را به اشتراک بگذارند. همچنین، در این کنگره، موضوعاتی چون سیستم‌های حمل‌ونقل پایدار و هوشمند، ایمنی جاده‌ها و مسئولیت‌های زیست‌محیطی موردبحث قرار خواهد گرفت.

