کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی راه (IRF) که به‌عنوان محور تعیین سیاست‌های بزرگراهی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود، با میزبانی وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه آغاز شد. این کنگره که هر چهار سال یک‌بار توسط فدراسیون بین‌المللی راه، مستقر در سوئیس، برگزار می‌شود، از ۱۵ تا ۱۸ اکتبر در استانبول تحت عنوان «اتصال برای تقویت تحرک: جاده‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده آینده‌ای پایدار برای همه» برگزار می‌گردد.

رهبران جهانی، کارشناسان برجسته، دانشگاهیان و نمایندگان دولتی و خصوصی در این رویداد گرد هم می‌آیند تا ایده‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. این کنگره به‌عنوان بستری برای کشف نوآوری‌ها و بحث‌های عمیق در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها عمل می‌کند. همچنین، معرفی ایده‌های نوآورانه، یافته‌های پژوهشی و تکنیک‌های پیشرفته در دستور کار کنگره قرار دارد.

کنگره جهانی راه: حضور وزرای کشورها در مسیری نوین برای همکاری‌های بین‌المللی