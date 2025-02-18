سیاست
ترکیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ هزار تن آرد به سوریه صادر خواهد کرد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان آرد ترکیه، اعلام کرد که صادرات آرد گندم ترکیه به سوریه در سال ۲۰۲۵ از ۴۰۰ هزار تن فراتر خواهد رفت.
آرد سفید / عکس: AA
ارن گونحان اولوسوی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان آرد ترکیه، اعلام کرد که صادرات آرد گندم ترکیه به سوریه در سال ۲۰۲۵ از ۴۰۰ هزار تن فراتر خواهد رفت. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیون تن آرد گندم به کشورهای مختلف صادر کرده است.

 ارن گونحان اولوسوی، با اشاره به نقش ترکیه به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی آرد برای سوریه در دوران جنگ، بیان داشت که ترکیه همچنان یکی از بازارهای مهم صادراتی خواهد بود.

او همچنین تأکید کرد که در سال‌های اخیر، دو استان ادلب و رقه سوریه که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارند، به مراکز مهمی برای صادرات آرد ترکیه تبدیل شده‌اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان آرد ترکیه با اشاره به افزایش صادرات این محصول به سوریه تصریح کرد: انتظار داریم ترکیه امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن آرد به سوریه صادر کند.

وی افزود: سوریه یکی از مهم‌ترین بازارهای ما خواهد بود و انتظار داریم میزان صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۵ از آمار سال ۲۰۲۴ فراتر برود.

طبق اعلام اولوسوی در تاریخ ۷ فوریه، میزان صادرات آرد ترکیه به سوریه در سال ۲۰۲۴ به ۳۲۶ هزار تن رسیده است که نسبت به ۲۶۷ هزار تن در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

