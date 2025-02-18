ارن گونحان اولوسوی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان آرد ترکیه، اعلام کرد که صادرات آرد گندم ترکیه به سوریه در سال ۲۰۲۵ از ۴۰۰ هزار تن فراتر خواهد رفت. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیون تن آرد گندم به کشورهای مختلف صادر کرده است.

ارن گونحان اولوسوی، با اشاره به نقش ترکیه به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی آرد برای سوریه در دوران جنگ، بیان داشت که ترکیه همچنان یکی از بازارهای مهم صادراتی خواهد بود.

او همچنین تأکید کرد که در سال‌های اخیر، دو استان ادلب و رقه سوریه که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارند، به مراکز مهمی برای صادرات آرد ترکیه تبدیل شده‌اند.