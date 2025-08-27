وزارت امور خارجه ایران، روز سهشنبه ۲۶ آگوست، در واکنش به اخراج سفیر خود از استرالیا اعلام کرد: این تصمیم غیر قابل توجیه و مغایر با آداب روابط دیپلماتیک دو کشور است و ضمن محفوظ دانستن حق خود برای اقدام متقابل، طرف استرالیایی را به تجدیدنظر در این تصمیم دعوت میکنیم.
در بیانیه تهران آمده است: در صورت عدم تجدیدنظر، مسئولیت آثار و تبعات مرتبت بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای ایرانیان مقیم این کشور ایجاد خواهد شد، متوجه دولت استرالیا خواهد بود.
لازم به ذکر است، دولت استرالیا روز سهشنبه اعلام کرد که احمد صادقی، سفیر ایران در کانبرا و سه دیپلمات دیگر را عنصر نامطلوب شناخته و هفت روز فرصت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، مدعی شد که نهاد اطلاعاتی-امنیتی این کشور شواهدی موثق دارد که نشان میدهد دولت ایران در هدایت دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
همزمان، استرالیا سفیر و دیپلماتهای خود را از تهران فراخواند و اعلام کرد که قصد دارد سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اتهام مطرحشده علیه تهران مبنی بر ترویج یهودستیزی را رد کرده است.