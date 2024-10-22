هانس کلوگه مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، روز دوشنبه ۲۱ اکتبر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حدود هزار زن و کودک مجروح که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند را به‌زودی از نوار غزه تخلیه و به اروپا منتقل خواهیم کرد.

هانس با تأکید بر اینکه این فرایند توسط دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت و با همکاری کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا تسهیل خواهد شد، گفت: در ماه‌های آینده نیز حدود هزار فلسطینی دیگر برای درمان به اتحادیه اروپا منتقل خواهند شد.

مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه از اکتبر سال گذشته، ۶۰۰ مورد تخلیه پزشکی از غزه به هفت کشور اروپایی توسط این سازمان انجام شده است.