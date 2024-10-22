سیاست
تلاش سازمان جهانی بهداشت برای انتقال هزار کودک و زن مجروح از غزه به اروپا
مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که به‌زودی حدود هزار کودک و زن مجروح فلسطینی از غزه به اروپا منتقل خواهند شد.
22 اکتبر 2024

هانس کلوگه مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، روز دوشنبه ۲۱ اکتبر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حدود هزار زن و کودک مجروح که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند را به‌زودی از نوار غزه تخلیه و به اروپا منتقل خواهیم کرد.

هانس با تأکید بر اینکه این فرایند توسط دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت و با همکاری کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا تسهیل خواهد شد، گفت: در ماه‌های آینده نیز حدود هزار فلسطینی دیگر برای درمان به اتحادیه اروپا منتقل خواهند شد.

مدیر دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه از اکتبر سال گذشته، ۶۰۰ مورد تخلیه پزشکی از غزه به هفت کشور اروپایی توسط این سازمان انجام شده است.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان ملل متحد، نیروهای اسرائیل به طور عمدی مراکز بهداشتی در غزه را هدف قرار داده و کادر پزشکی و بیماران را به قتل می‌رسانند.

طی یک سال گذشته، حملات نظامی اشغالگرانه اسرائیل به غزه منجر به کشته‌شدن بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، شده است. همچنین، حدود ۹۹ هزار نفر در این حملات مجروح شده‌اند.

این حملات وسیع که با محاصره شدید و محدودیت‌های اقتصادی و انسانی همراه بوده، به تخریب زیرساخت‌های حیاتی غزه، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز خدماتی منجر شده و بحران انسانی عمیقی را در این منطقه به وجود آورده است. باوجود تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی برای ارائه کمک‌های انسانی و درمانی، وضعیت ساکنان غزه همچنان بحرانی و وخیم است و بسیاری از فلسطینیان به آب، غذا و داروهای ضروری دسترسی کافی ندارند. درعین‌حال، جامعه بین‌المللی بارها از اسرائیل خواسته است که به این خشونت‌ها پایان دهد و راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران بیابد.

