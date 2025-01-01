سیاست
5 دقیقه خواندن
یازده سانحه هوایی، ۳۱۸ کشته؛ سال ۲۰۲۴ یکی از مرگبارترین سال‌های تاریخ هوانوردی
 سال ۲۰۲۴، با وقوع ۱۱ سانحه هوایی مرگبار و کشته‌شدن ۳۱۸ نفر، یکی از مرگبارترین سال‌ها در تاریخ هوانوردی شد.
یازده سانحه هوایی، ۳۱۸ کشته؛ سال ۲۰۲۴ یکی از مرگبارترین سال‌های تاریخ هوانوردی
دو نفر در هواپیمایی که در کره جنوبی سقوط کرد، نجات یافتند / عکس : AA
1 ژانویه 2025

 پس از سال ۲۰۱۸ که بیش از ۵۰۰ نفر در حوادث هوایی جان باختند، اکنون سال ۲۰۲۴ با ۳۱۸ کشته در ۱۱ سانحه، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها در تاریخ هوانوردی تبدیل شده است.

 با اینکه تحقیقات درباره سقوط‌های هواپیما همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری‌های جهانی احتمالاً تأثیر زیادی بر افزایش تلفات هواپیمایی در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند.

 هشدار کارشناسان: افزایش تلفات ۲۰۲۴ نباید موجب قضاوت‌های نادرست شود

 باوجود افزایش تعداد کشته‌شدگان در حوادث هواپیمایی در سال ۲۰۲۴، کارشناسان هوانوردی هشدار می‌دهند که نباید بر اساس این آمارها، نتیجه‌گیری‌های نادرست گرفت. آن‌ها می‌گویند که سقوط‌های مرگبار هواپیماهای مسافری همچنان رویدادهای نادری هستند، به‌طوری‌که یک حادثه بزرگ به‌تنهایی می‌تواند سال‌هایی با آمار ایمنی بالا را به یکی از بدترین سال‌ها تبدیل کند؛ بنابراین، برای ارزیابی واقعی ایمنی هوانوردی، باید نگاه گسترده‌تری به آمارها و روندهای بلندمدت داشت.

 جان - آروید ریختر، مشاور ایمنی هوانوردی و مدیر سایت تحقیقاتی Jacdec در هامبورگ آلمان، می‌گوید: «بهترین کار این است که ایمنی هوانوردی را در بازه‌های زمانی ده‌ساله بررسی کنیم. من مطمئن هستم که سال ۲۰۲۴ ممکن است در آینده به‌عنوان یک استثنا در نظر گرفته شود.»

 طبق گزارش انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، در سال ۲۰۲۳ برای هر ۱.۲۶ میلیون پرواز یک حادثه رخ داده بود که کمترین نرخ در بیش از یک دهه را نشان می‌دهد. این بدان معناست که برای تجربه یک حادثه مرگبار، یک فرد باید هر روز به مدت ۱۰۳,۲۳۹ سال پرواز کند.

کره جنوبی
در ۲۹ دسامبر، هواپیمای مسافری متعلق به شرکت ججو ایر (Jeju Air) که ۱۸۱ مسافر را از بانکوک به کره جنوبی می‌برد، پس از برخورد با یک مانع و انفجار در هنگام فرود، دچار سانحه شد. این حادثه مرگبارترین سانحه سال ۲۰۲۴ بود که منجر به مرگ ۱۷۹ نفر شد. تنها دو نفر از مسافران جان سالم به در بردند. فیلم‌ها نشان می‌دهند که هواپیما پس از برخورد با باند و خروج از آن، به دیواری برخورد کرده و در آتش سوخت.

مطالب پیشنهادی

آذربایجان
در تاریخ ۲۵ دسامبر، یک هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به سمت گرونزی در حال پرواز بود، در قزاقستان به‌وسیله پدافند هوایی روسیه هدف قرار گرفت و سقوط کرد. این حادثه منجر به کشته‌شدن ۳۸ نفر از ۶۷ سرنشین هواپیما شد. تلاش‌های خلبانان برای کنترل وضعیت، جان تعدادی از مسافران را نجات داد. آذربایجان روسیه را مسئول این حادثه دانسته و خواستار مجازات و جبران خسارت از سوی مسکو شد. در پی این واقعه تراژیک، رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، از همتای آذربایجانی خود عذرخواهی کرد.

 برزیل

در ۹ اوت، هواپیمای شرکت ووئه پاس (Voepass) برزیل که ۶۲ نفر سرنشین داشت، در نزدیکی سائوپائولو سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. فیلم‌ها نشان می‌دهند که هواپیمای ATR ساخت برزیل در حال چرخش خارج از کنترل به سمت درختان سقوط کرده و دود سیاهی از آن بلند شده است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که یخ‌زدگی روی هواپیما وجود داشته که احتمالاً سیستم ضدیخ هواپیما دچار نقص شده است. تحقیقات بیشتر در حال انجام است.

نپال
در ۲۴ ژوئیه، هواپیمای مسافری از شرکت سائوریا (Saurya) نپال در هنگام برخاستن از کاتماندو سقوط کرد و ۱۸ نفر جان باختند. تنها بازمانده این حادثه، خلبان بود. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که بدنه هواپیما شکافته و سوخته است. تحقیقات اولیه نشان داد که خلبان از اطلاعات اشتباه وزن برخاست استفاده کرده بود.

 حوادث دیگر

در ۲۳ ژانویه، هواپیمایی نورث وسترن ایر در کانادا سقوط کرد و شش نفر کشته شدند. همچنین در ۲۳ اکتبر، هواپیمای آئروتاکسی در برزیل سقوط کرد و پنج نفر جان خود را از دست دادند.

 رئیس‌جمهور ایران، ابراهیم رئیسی نیز به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور و شش مقام دیگر در تاریخ ۱۹ مه در یک تصادف هلی‌کوپتری جان باختند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us