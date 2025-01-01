پس از سال ۲۰۱۸ که بیش از ۵۰۰ نفر در حوادث هوایی جان باختند، اکنون سال ۲۰۲۴ با ۳۱۸ کشته در ۱۱ سانحه، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها در تاریخ هوانوردی تبدیل شده است.

با اینکه تحقیقات درباره سقوط‌های هواپیما همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری‌های جهانی احتمالاً تأثیر زیادی بر افزایش تلفات هواپیمایی در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند.

هشدار کارشناسان: افزایش تلفات ۲۰۲۴ نباید موجب قضاوت‌های نادرست شود

باوجود افزایش تعداد کشته‌شدگان در حوادث هواپیمایی در سال ۲۰۲۴، کارشناسان هوانوردی هشدار می‌دهند که نباید بر اساس این آمارها، نتیجه‌گیری‌های نادرست گرفت. آن‌ها می‌گویند که سقوط‌های مرگبار هواپیماهای مسافری همچنان رویدادهای نادری هستند، به‌طوری‌که یک حادثه بزرگ به‌تنهایی می‌تواند سال‌هایی با آمار ایمنی بالا را به یکی از بدترین سال‌ها تبدیل کند؛ بنابراین، برای ارزیابی واقعی ایمنی هوانوردی، باید نگاه گسترده‌تری به آمارها و روندهای بلندمدت داشت.

جان - آروید ریختر، مشاور ایمنی هوانوردی و مدیر سایت تحقیقاتی Jacdec در هامبورگ آلمان، می‌گوید: «بهترین کار این است که ایمنی هوانوردی را در بازه‌های زمانی ده‌ساله بررسی کنیم. من مطمئن هستم که سال ۲۰۲۴ ممکن است در آینده به‌عنوان یک استثنا در نظر گرفته شود.»

طبق گزارش انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، در سال ۲۰۲۳ برای هر ۱.۲۶ میلیون پرواز یک حادثه رخ داده بود که کمترین نرخ در بیش از یک دهه را نشان می‌دهد. این بدان معناست که برای تجربه یک حادثه مرگبار، یک فرد باید هر روز به مدت ۱۰۳,۲۳۹ سال پرواز کند.

کره جنوبی

در ۲۹ دسامبر، هواپیمای مسافری متعلق به شرکت ججو ایر (Jeju Air) که ۱۸۱ مسافر را از بانکوک به کره جنوبی می‌برد، پس از برخورد با یک مانع و انفجار در هنگام فرود، دچار سانحه شد. این حادثه مرگبارترین سانحه سال ۲۰۲۴ بود که منجر به مرگ ۱۷۹ نفر شد. تنها دو نفر از مسافران جان سالم به در بردند. فیلم‌ها نشان می‌دهند که هواپیما پس از برخورد با باند و خروج از آن، به دیواری برخورد کرده و در آتش سوخت.