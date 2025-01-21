عصر روز جمعه هفدهم ژانویه، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در کاخ کرملین مسکو، معاهده جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را به امضا رساندند. این توافق که پس از حدود دو سال و نیم مذاکره نهایی شده، نسخه‌ای به‌روز شده از توافق‌نامه‌ای است که پیشتر در سال ۲۰۰۱ میان ایران و روسیه به امضا رسیده بود.

معاهده جدید شامل بیش از ۳۰ محور مختلف است که به توسعه روابط دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری می‌پردازد.

در نشست مطبوعاتی پس از امضای این توافق، مسعود پزشکیان بر اهمیت رفع موانع اقتصادی و تجاری، از جمله کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل تبادل کالا و ارزهای تاکید کرده بود.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین بر حمایت روسیه از ایران در برابر تحریم‌های بین‌المللی و اهمیت روابط تجاری دو کشور با اشاره به جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، سخن گفته بود. همچنین، موضوعاتی چون همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌ها در چارچوب سازوکارهای جهانی مانند شانگهای و بریکس در مذاکرات مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در یادداشتی که در روزنامه دولتی ایران منتشر شد، به بررسی ابعاد این توافق و ویژگی‌های آن پرداخته است.

یاداشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در روزنامه ایران به شرح زیر است:

روز گذشته معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و کشور روسیه، در راستای همکاری منطقه‌ای دو کشور و با تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی امضا شد. این معاهده نه فقط یک سند سیاسی، بلکه نقشه راه برای آینده است. زیرا همان‌گونه که اعلام شد دربرگیرنده همه ابعاد همکاری میان دو کشور است.

با امضای این معاهده که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده در همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه است، سطح تعاملات ایران و روسیه ارتقا یافته، زمینه پیشبرد همکاری‌ها تسهیل شده و این معاهده در اقتدار و همکاری منطقه‌ای دو کشور با تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی مؤثر خواهد بود.

این توافقنامه قراردادی بلندمدت و مبتنی بر اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق دوجانبه و توازن تعهدات و احترام به تمامیت ارضی است. بر همین اساس هفت ویژگی اصلی معاهده مشترک جامع راهبردی بین ایران و روسیه را می‌توان چنین برشمرد: