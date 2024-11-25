پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، در حاشیه مجمع انرژی استانبول در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد: توافق انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین روبهاتمام است. مجارستان نیازی به مسیر جایگزین ندارد. به لطف خط لوله «جریان ترک»، نیازی به مسیر جایگزین نداریم.
سیارتو تأکید کرد: قطع ترانزیت گاز از طریق اوکراین تأثیری بر ما ندارد، زیرا چند سال پیش با همکاری ترکیه، بلغارستان، صربستان و روسیه خط لوله جریان ترک را احداث کردیم. هماکنون مجارستان روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این مسیر وارد میکند که رکورد جدیدی است. امسال بیش از ۶.۶ میلیارد مترمکعب گاز از طریق جریان ترک وارد کشور شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. قطع ترانزیت از اوکراین برای ما اهمیتی ندارد.
همکاریهای گازی مجارستان و ترکیه
وزیر امور خارجه مجارستان به روابط دوجانبه قوی با ترکیه اشاره کرد و گفت: برای اولینبار گاز طبیعی از ترکیه وارد کردیم و مجارستان نخستین کشور غیر همسایه است که این کار را انجام داده است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب واردات گاز برای شروع مقدار خوبی است. هماکنون شرکت گاز مجارستان و بوتاش در حال مذاکره برای یک قرارداد جدید جهت ادامه تحویل گاز هستند.
سیارتو همچنین از همکاری شرکت نفت مجارستان با شرکت نفت ترکیه خبر داد و افزود: این دو شرکت در حال برنامهریزی برای مشارکت در پروژههای یکدیگر در ترکیه و مجارستان هستند.
وی در ادامه به همکاریهای گسترده دو کشور در حوزه انرژی هستهای اشاره کرد و اظهار داشت: ترکیه و مجارستان سرمایهگذاریهای کلانی برای افزایش ظرفیت هستهای خود انجام دادهاند. هر دو کشور از فناوری یکسان و پیمانکار اصلی، یعنی روساتم، استفاده میکنند. ما بر سر همکاری نزدیک در این زمینه توافق کردهایم و در زمینه اشتراک تجربیات، آموزش مهندسان و کارشناسان هستهای با یکدیگر همکاری میکنیم.