پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، در حاشیه مجمع انرژی استانبول در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد: توافق انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین روبه‌اتمام است. مجارستان نیازی به مسیر جایگزین ندارد. به لطف خط لوله «جریان ترک»، نیازی به مسیر جایگزین نداریم.

سیارتو تأکید کرد: قطع ترانزیت گاز از طریق اوکراین تأثیری بر ما ندارد، زیرا چند سال پیش با همکاری ترکیه، بلغارستان، صربستان و روسیه خط لوله جریان ترک را احداث کردیم. هم‌اکنون مجارستان روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این مسیر وارد می‌کند که رکورد جدیدی است. امسال بیش از ۶.۶ میلیارد مترمکعب گاز از طریق جریان ترک وارد کشور شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. قطع ترانزیت از اوکراین برای ما اهمیتی ندارد.

همکاری‌های گازی مجارستان و ترکیه