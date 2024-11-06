وزارت خارجه ازبکستان در اطلاعیهای ۵ نوامبر اعلام کرد که عصمتالله ایرگاشف، نماینده این کشور در امور افغانستان و آکیکو فوجی، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل طی دیداری در تاشکند درباره تداوم اجرای پروژه آموزشی مشترک برای شهروندان افغانستان در استان سرخاندریای ازبکستان بحث و رایزنی کردند.
به گفته وزارت خارجه ازبکستان، در این دیدار بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین ازبکستان و نهادهای سازمان ملل برای حل مسالمتآمیز مشکلات مردم و پیشگیری از بحران انسانی در افغانستان تاکید شده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که این نشست تأییدی بر تعهد ازبکستان برای کمک به افغانستان و تقویت همکاری با سازمانهای بینالمللی به منظور ثبات و توسعه منطقه است.
پیش از این سعیده میرضیایف دختر شوکت میرضیایف رئیسجمهور ازبکستان گفته بود که هیچ راهی بهتر از آموزش رایگان برای حمایت از زنان افغان وجود ندارد و ازبکستان آماده ادامه کمک به آموزش زنان و دختران افغان است.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون زنان و دختران افغان اجازه ندارند به بسیاری از مشاغل دولتی مشغول شوند و اشتغال در برخی نهادهای غیردولتی و بینالمللی نیز برای آنان ممنوع شده است. در زمینه آموزش دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی برای زنان و دختران در سراسر افغانستان متوقف شده است.