برنامه آموزشی مشترک ازبکستان و سازمان ملل برای افغان‌ها
نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل برنامه آموزشی مشترکی را برای شهروندان افغانستان در منطقه سرخان‌دریا برگزار می‌کنند.
برگزاری برنامه‌های آموزشی معلمان زن فداکار افغان به دختران دبیرستانی که از تحصیل بازمانده‌اند/ نوامبر ۲۰۲۲ / عکس: AA
6 نوامبر 2024

وزارت خارجه ازبکستان در اطلاعیه‌ای ۵ نوامبر اعلام کرد که عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده این کشور در امور افغانستان و آکیکو فوجی، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل طی دیداری در تاشکند درباره تداوم اجرای پروژه آموزشی مشترک برای شهروندان افغانستان در استان سرخان‌دریای ازبکستان بحث و رایزنی کردند.

به گفته وزارت خارجه ازبکستان، در این دیدار بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین ازبکستان و نهادهای سازمان ملل برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات مردم و پیشگیری از بحران انسانی در افغانستان تاکید شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرد که این نشست تأییدی بر تعهد ازبکستان برای کمک به افغانستان و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به منظور ثبات و توسعه منطقه است.

پیش از این سعیده میرضیایف دختر شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان گفته بود که هیچ راهی بهتر از آموزش رایگان برای حمایت از زنان افغان وجود ندارد و ازبکستان آماده ادامه کمک به آموزش زنان و دختران افغان است.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون زنان و دختران افغان اجازه ندارند به بسیاری از مشاغل دولتی مشغول شوند و اشتغال در برخی نهادهای غیردولتی و بین‌المللی نیز برای آنان ممنوع شده است. در زمینه آموزش دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی برای زنان و دختران در سراسر افغانستان متوقف شده است.

