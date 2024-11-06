وزارت خارجه ازبکستان در اطلاعیه‌ای ۵ نوامبر اعلام کرد که عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده این کشور در امور افغانستان و آکیکو فوجی، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل طی دیداری در تاشکند درباره تداوم اجرای پروژه آموزشی مشترک برای شهروندان افغانستان در استان سرخان‌دریای ازبکستان بحث و رایزنی کردند.

به گفته وزارت خارجه ازبکستان، در این دیدار بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین ازبکستان و نهادهای سازمان ملل برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات مردم و پیشگیری از بحران انسانی در افغانستان تاکید شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرد که این نشست تأییدی بر تعهد ازبکستان برای کمک به افغانستان و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به منظور ثبات و توسعه منطقه است.