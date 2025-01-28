دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه در بیانیهای که روز دوشنبه، ٢٧ ژانویه، از طریق پلتفرم تلگرام منتشر شد، اعلام کرد: امروز بیش از ٣٠٠ هزار نفر از آوارگان ملت بزرگ فلسطین از استانهای جنوبی و مرکزی به استانهای غزه و شمال آن بازگشتند. این بازگشت از طریق خیابان رشید (در غرب) و صلاحالدین (در شرق) صورت گرفت.یکشنبه شب، سخنگوی ارتش اسرائیل، آویخای ادرعی، نیز در بیانیهای اعلام کرد که بازگشت فلسطینیها به شمال غزه بهصورت پیاده از طریق جاده نتساریم (در مرکز) و خیابان رشید صورت میپذیرد و عبور با خودرو به شمال این منطقه پس از بازرسی از طریق جاده صلاحالدین امکانپذیر خواهد بود.نیروهای اسرائیلی صبح روز دوشنبه موانعی که در گذرگاه نتساریم در مرکز غزه نصب شده بودند را برداشتند؛ این گذرگاه از اکتبر ٢٠٢٣ شمال غزه را از سایر مناطق جدا کرده بود.در همین حال، کانال تلویزیونی ١٢ اسرائیل با ابراز ناراحتی از بازگشت آوارگان، جشن فلسطینیان را به مثابه «تحقیر اسرائیل» توصیف کرد.نقض توافقبر اساس اذعان ارتش اسرائیل، در چند روز گذشته نیروهای اسرائیلی بهدفعات اقدام به نقض آتشبس کردهاند.در بیانیه ارتش اسرائیل در پلتفرم ایکس آمده است: طی ٢۴ ساعت گذشته، نیروهای ما عملیات متمرکزی را علیه افرادی که بهزعم ما تهدیدی برای نیروها در غزه بودند، ترتیب دادند.ارتش اسرائیل مدعی شد، مواردی مشاهده کرده است که در آن مظنونانی به سمت نیروها حرکت کرده و تهدید ایجاد کردهاند. به همین دلیل، نیروها برای پراکنده کردن آنها اقدام به تیراندازی کردهاند.همچنین، در ادامه بیانیه آمده است که یک پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل در مرکز غزه به سمت خودروهای مشکوکی که بدون انجام بازرسیهای لازم در حال حرکت به سمت شمال در منطقهای غیرمجاز بودند، تیراندازی کرده است.ارتش اسرائیل در پایان این بیانیه بار دیگر از ساکنان فلسطینی خواست که بهدستورات آن پایبند باشند و از نزدیک شدن به نیروهای مستقر در منطقه خودداری کنند. این در حالی است که بر اساس اذعان ارتش، نیروهای اسرائیلی در چند روز گذشته چندین بار توافق آتشبس را نقض کردهاند.