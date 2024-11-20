به گفته منابع محلی و ساکنان شهر کرتو در نیجریه، تروریست‌های بوکوحرام روز سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر، با استفاده از مواد منفجره دست‌ساز به یک پایگاه نظامی در این شهر دورافتاده در منطقه محلی موبار حمله کردند. در نتیجه این حمله، ۱۲ سرباز نیجریه‌ای کشته شدند.

نیروهای بوکوحرام از جهات مختلف اقدام به تیراندازی کردند و صدای شلیک شدید از اطراف پایگاه شنیده می‌شد. سربازان پایگاه نیز به این حملات پاسخ دادند. به گفته منابع محلی، تروریست‌ها بعد از گذشت چند ساعت، حملات خود را از سر گرفته و برخی از غیرنظامیان را نیز مورد هدف گلوله قرار دادند.

فرماندار ایالت بورنو، باباگانا زولوم، ضمن ارسال پیام تسلیت به نیروهای نظامی نیجریه، با اشاره به اینکه در چند روز اخیر حملات تروریست‌های بوکوحرام تشدید یافته است، اظهار داشت: این حملات در چند روز گذشته مکرراً صورت گرفته و در نهایت متأسفانه منجر به کشته‌شدن برخی از سربازان نظامی ما شده است.

همچنین در بیانیه‌ای که به همین منظور توسط کمیسر اطلاعات و امنیت داخلی ایالت بورنو منتشر شد، آمده است: ضمن عرض تسلیت به نیروهای مسلح و خانواده جان‌باختگان، برای آسیب‌دیدگان این حادثه از خداوند منان شفا و برای خانواده و نزدیکان جان‌باختگان آرزوی صبر داریم.