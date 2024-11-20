سیاست
کشته شدن ۱۲ سرباز نیجر در حمله عناصر بوکوحرام به یک پایگاه نظامی
براساس گزارش‌های منابع محلی و نظامی نیجریه، در پی چندین حمله تروریست‌های بوکوحرام به یک پایگاه نظامی در ایالت بورنو واقع در شمال شرق این کشور، دوازده سرباز جان باختند.
تشییع جنازه حملات سوم سپتامبر بوکوحرام در نیجریه / عکس: Reuters
20 نوامبر 2024

به گفته منابع محلی و ساکنان شهر کرتو در نیجریه، تروریست‌های بوکوحرام روز سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر، با استفاده از مواد منفجره دست‌ساز به یک پایگاه نظامی در این شهر دورافتاده در منطقه محلی موبار حمله کردند. در نتیجه این حمله، ۱۲ سرباز نیجریه‌ای کشته شدند.

نیروهای بوکوحرام از جهات مختلف اقدام به تیراندازی کردند و صدای شلیک شدید از اطراف پایگاه شنیده می‌شد. سربازان پایگاه نیز به این حملات پاسخ دادند. به گفته منابع محلی، تروریست‌ها بعد از گذشت چند ساعت، حملات خود را از سر گرفته و برخی از غیرنظامیان را نیز مورد هدف گلوله قرار دادند.

فرماندار ایالت بورنو، باباگانا زولوم، ضمن ارسال پیام تسلیت به نیروهای نظامی نیجریه، با اشاره به اینکه در چند روز اخیر حملات تروریست‌های بوکوحرام تشدید یافته است، اظهار داشت: این حملات در چند روز گذشته مکرراً صورت گرفته و در نهایت متأسفانه منجر به کشته‌شدن برخی از سربازان نظامی ما شده است.

همچنین در بیانیه‌ای که به همین منظور توسط کمیسر اطلاعات و امنیت داخلی ایالت بورنو منتشر شد، آمده است: ضمن عرض تسلیت به نیروهای مسلح و خانواده جان‌باختگان، برای آسیب‌دیدگان این حادثه از خداوند منان شفا و برای خانواده و نزدیکان جان‌باختگان آرزوی صبر داریم.

طی ۱۴ سال گذشته، نیجریه با حملات تروریستی مداوم روبه‌رو بوده که منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر و آواره‌شدن ۳ میلیون نفر شده است. طبق اعلام سازمان مدیریت اضطراری ملی نیجریه (NEMA)، این حملات که عمدتاً توسط گروه بوکوحرام انجام می‌شود، خسارات و بحران‌های انسانی عظیمی به همراه داشته است.

حمله اخیر بوکوحرام به پاسگاه نظامی در نیجریه یک نمونه دیگر از اقدامات خشونت‌آمیز این گروه تروریستی در شمال شرقی نیجریه به شمار می‌رود. این گروه معمولاً با استفاده از حملات انتحاری، کمین‌ها و بمب‌گذاری‌ها حملات خود را انجام می‌دهد.

گفتنی است گروه بوکوحرام در سال ۲۰۰۰ میلادی در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا پایه‌گذاری شد. اعمال خشونت‌آمیز بوکوحرام پس از مرگ محمد یوسف، رهبر این گروه تروریستی در سال ۲۰۰۹ در زندان شدت یافته و به مرگ ده‌ها هزار نفر منجر شده است.

حملات این گروه، نه تنها تهدیدی برای امنیت و ثبات در نیجریه، بلکه برای کشورهای همسایه نیز به حساب می‌آید. نیروهای نظامی نیجریه و کشورهای همسایه تلاش‌هایی برای مقابله با بوکوحرام و دیگر گروه‌های تروریستی مشابه انجام داده‌اند، اما این گروه همچنان توانسته است حملات خود را ادامه دهد. با این حال، فشارهای بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم در حال انجام است.

