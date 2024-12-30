وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، محمد فاتح کاجیر، از ایجاد بیش از ۵۷۰ هزار شغل تا سال ۲۰۲۸ در منطقه جنوب شرقی آنادولو با سرمایه‌گذاری ۴۹۶ میلیارد لیر (معادل ۱۴.۱۱ میلیارد دلار) خبر داد.

روز گذشته، ۲۹ دسامبر، نشست اطلاع‌رسانی و هم‌اندیشی برنامه اقدام توسعه جنوب شرقی آنادولو موسوم به گاپ (GAP)، به میزبانی وزارت صنایع و فناوری در استان شانلی‌اورفه برگزار شد.

در این نشست آقای جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی، ودات ایشیک‌خان، وزیر کار و تأمین اجتماعی، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد شیمشک وزیر دارایی و خزانه‌داری، ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگل‌داری و عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه حضور داشتند.

آقای کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، با تأکید بر پتانسیل تحول‌آفرین پروژه گاپ، اظهار داشت: با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته تا سال ۲۰۲۸، ۴۷۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه از سیستم آبیاری بهره‌مند خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه ترکیه در مسیر تبدیل به یک تمدن مدرن قرار دارد، افزود: هدف ما دستیابی به افزایش ۱,۶۰۵ دلاری در درآمد ارزش‌افزوده حاصل از کشاورزی دیمی است؛ به‌گونه‌ای که سهم منطقه گاپ در ارزش‌افزوده ناخالص کشاورزی ترکیه به ۱۹ درصد و ارزش تولید محصولات زراعی به ۲۱.۵ درصد افزایش یابد.

کاجیر با اشاره به اینکه تمامی مناطق موجود در آنادولوی جنوب شرقی در این پیشرفت سهیم خواهند بود، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مناطق جنوب شرقی آنادولو جایگاه شایسته خود را تضمین کرده است.

از دستاوردهای مهم پروژه گاپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد ۲۰ منطقه صنعتی سازمان‌یافته جدید در ۹ استان با پوشش بیش از ۳۶۰ هزار شغل

• موفقیت سیستم مشوق سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ با مجموع ارزش ۱.۱ تریلیون لیر و ایجاد ۷۱۰ هزار شغل

• تکمیل سرمایه‌گذاری‌ها در سال جاری که شامل ایجاد ۱۰,۲۴۲ شغل در دیاربکر، ۹,۹۲۲ شغل در شانلی‌اورفا، ۱۰,۲۲۸ شغل در ماردین و ۹,۹۲۹ شغل در باتمان می‌باشد.

برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌محور عبارتند از:

• اختصاص ۳.۲ میلیارد لیر برای ۴۳ پروژه در ماردین، دیاربکر و شانلی‌اورفه

• تبدیل شانلی‌اورفه به یک مرکز تولید کفش (میزان اشتغال این حوزه از ۱۱ نفر در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۴۰۰ نفر رسیده است)

• بهره‌برداری از ۸۰ واحد تولیدی در هفت استان، با اشتغال بیش از ۳,۷۰۰ جوان و زن