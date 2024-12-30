وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، محمد فاتح کاجیر، از ایجاد بیش از ۵۷۰ هزار شغل تا سال ۲۰۲۸ در منطقه جنوب شرقی آنادولو با سرمایهگذاری ۴۹۶ میلیارد لیر (معادل ۱۴.۱۱ میلیارد دلار) خبر داد.
روز گذشته، ۲۹ دسامبر، نشست اطلاعرسانی و هماندیشی برنامه اقدام توسعه جنوب شرقی آنادولو موسوم به گاپ (GAP)، به میزبانی وزارت صنایع و فناوری در استان شانلیاورفه برگزار شد.
در این نشست آقای جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی، ودات ایشیکخان، وزیر کار و تأمین اجتماعی، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد شیمشک وزیر دارایی و خزانهداری، ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری و عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه حضور داشتند.
آقای کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، با تأکید بر پتانسیل تحولآفرین پروژه گاپ، اظهار داشت: با هدفگذاریهای صورت گرفته تا سال ۲۰۲۸، ۴۷۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه از سیستم آبیاری بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه ترکیه در مسیر تبدیل به یک تمدن مدرن قرار دارد، افزود: هدف ما دستیابی به افزایش ۱,۶۰۵ دلاری در درآمد ارزشافزوده حاصل از کشاورزی دیمی است؛ بهگونهای که سهم منطقه گاپ در ارزشافزوده ناخالص کشاورزی ترکیه به ۱۹ درصد و ارزش تولید محصولات زراعی به ۲۱.۵ درصد افزایش یابد.
کاجیر با اشاره به اینکه تمامی مناطق موجود در آنادولوی جنوب شرقی در این پیشرفت سهیم خواهند بود، خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، مناطق جنوب شرقی آنادولو جایگاه شایسته خود را تضمین کرده است.
از دستاوردهای مهم پروژه گاپ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایجاد ۲۰ منطقه صنعتی سازمانیافته جدید در ۹ استان با پوشش بیش از ۳۶۰ هزار شغل
• موفقیت سیستم مشوق سرمایهگذاری بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ با مجموع ارزش ۱.۱ تریلیون لیر و ایجاد ۷۱۰ هزار شغل
• تکمیل سرمایهگذاریها در سال جاری که شامل ایجاد ۱۰,۲۴۲ شغل در دیاربکر، ۹,۹۲۲ شغل در شانلیاورفا، ۱۰,۲۲۸ شغل در ماردین و ۹,۹۲۹ شغل در باتمان میباشد.
برنامهها و پروژههای توسعهمحور عبارتند از:
• اختصاص ۳.۲ میلیارد لیر برای ۴۳ پروژه در ماردین، دیاربکر و شانلیاورفه
• تبدیل شانلیاورفه به یک مرکز تولید کفش (میزان اشتغال این حوزه از ۱۱ نفر در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۴۰۰ نفر رسیده است)
• بهرهبرداری از ۸۰ واحد تولیدی در هفت استان، با اشتغال بیش از ۳,۷۰۰ جوان و زن
پروژههای کشاورزی عبارتند از:
• توسعه برنامه آبرسانی به زمینهای زراعی کوچک با ایجاد ۴۹ هزار شغل جدید
• سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی هوشمند با بودجهای معادل ۲۱۴ میلیارد لیر
توسعه رشد فناوری و فرهنگی عبارتند از:
• تأسیس ۶ پارک فناوری، ۱۹ مرکز تحقیق و توسعه (R&D) و یک مرکز طراحی برای پیشبرد اهداف نوآورانه
• آغاز برنامه رشد اقتصادی مبتنی بر گردشگری با بودجهای معادل ۱۹ میلیارد لیر برای ارتقای اماکن فرهنگی و پروژههای سبز
افزایش ۲۰ برابری صادرات در منطقه جنوب شرقی
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، طی سخنانی در این نشست با تأکید بر توسعه مستمر منطقه گاپ و اشاره به پیشرفت قابل توجه سرمایهگذاریها در حوزه انرژی، گفت: صادرات منطقه از ۶۸۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. همچنین، از سال ۲۰۰۲ تعداد دانشگاهها در منطقه از ۳ به ۱۲ و تعداد بیمارستانها از ۶۶ به ۱۳۴ افزایش یافته است.
ییلماز همچنین با اشاره به اینکه سهم منطقه از صادرات ملی از ۱.۹٪ به ۵.۳٪ افزایش یافته است، تصریح کرد: نیروی کار فعال در استانهای منطقه گاپ تقریباً دو برابر شده و از ۱.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به ۲.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
گاپ (GAP) چیست؟
پروژه اقدام برای آنادولوی جنوب شرق، گاپ، بزرگترین و موفقترین طرح توسعه منطقهای ترکیه است که با تأکید بر توسعه پایدار، در ۹ استان کشور در حال پیگیری است. این پروژه ۱۰.۷٪ از مساحت و جمعیت ترکیه را پوشش میدهد و با هدف ارتقای سطح درآمد، کیفیت زندگی و فرصتهای شغلی در منطقه، کاهش نابرابریهای منطقهای و کمک به رشد اقتصادی ملی و ثبات اجتماعی به اجرا درآمده است. این پروژه در ابتدا در دهه ۱۹۷۰ بهعنوان یک برنامه توسعه منابع آب و زمین طراحی شد و شامل طرحهایی برای ساخت ۲۲ سد، ۱۹ نیروگاه هیدرولیکی و آبیاری ۱.۸ میلیون هکتار زمین میشد.
چشمانداز آینده منطقه گاپ تا سال ۲۰۲۸ عبارتند از:
• گسترش زمینهای کشاورزی قابل آبیاری
• حمایت از ۵۰ تعاونی جدید
• اجرای سه اوراق قرضه اثر اجتماعی
• تأثیرپذیری مثبت منطقه گاپ از پروژه جاده توسعه با هدف تقویت تجارت و فعالیتهای اقتصادی
• افزایش درآمد سالانه سرانه در منطقه به میزان ۴۹,۰۰۰ لیر