بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) از امروز ۱۱ نوامبر به مدت ۴ روز در شهر باکو، پایتخت آذربایجان، آغاز به کارکرد. نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP29) که بهعنوان بزرگترین رویداد بینالمللی در تاریخ جمهوری آذربایجان شناخته میشود، فرصت مهمی برای این کشور است تا در سطح جهانی نقش مؤثری ایفا کرده و تعهدات خود در زمینه مقابله با بحران اقلیمی را به نمایش بگذارد.در این گردهمایی، کارشناسان و متخصصان محیطزیست از سراسر جهان و سران ۲۰۰ کشور به باکو آمدهاند تا به دنبال راهحلهای عملی و ملموس برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشند. موضوعاتی همچون کاهش انتشار گازهای گلخانهای، پروژههای سازگار با محیطزیست، انرژیهای تجدیدپذیر و عدالت اقلیمی در این نشست مورد بررسی قرار میگیرند.میزبانی جمهوری آذربایجان از کاپ ۲۹ به این کشور امکان میدهد تا الگویی در زمینه گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار باشد و اهمیت همکاریهای منطقهای و جهانی برای مقابله با این بحران را برجسته کند.کاپ ۲۹ در شرایطی برگزار میشود که تأثیرات بحران اقلیمی جهانی به طور روزافزون آشکارتر میشود. بنا به هشدارهای دانشمندان، درصورتیکه جهان تا سال ۲۰۳۰ نتواند انتشار گازهای گلخانهای را به طور معناداری کاهش دهد، افزایش دمای جهانی از مرز ۱.۵ درجه سانتیگراد عبور خواهد کرد که این امر به تخریب غیرقابلبازگشت محیطزیست میانجامد.انتظار میرود که کشورهای حاضر در این نشست اهداف اقلیمی خود را بهروزرسانی کنند و تصمیمات عملی، ملموس و پایداری را برای مقابله با تغییرات اقلیمی اتخاذ نمایند. درعینحال، مسائل مالی و حمایت از کشورهای درحالتوسعه نیز از موضوعات مهم موردبحث خواهد بود.این نشست برای جمهوری آذربایجان بهعنوان کشوری که اقتصاد آن همچنان وابسته به سوختهای فسیلی است، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ این کشور با هدف تبدیلشدن به الگویی در حوزه گذار انرژی و پایداری محیطزیست، تلاش دارد سرمایهگذاریهای خود در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد.در محوریت این نشست، تأمین مالی برای اجرای پروژههای زیستمحیطی قرار دارد تا توافقی در مورد کمکهای مالی سالانه به کشورهای درحالتوسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی حاصل شود. ترکیه نیز بهعنوان یکی از کشورهای شرکتکننده، با استراتژی چشمانداز ۲۰۵۳ خود برای مقابله با پیامدهای بحران اقلیمی حضور دارد. این برنامه با ۸۹ محور کلیدی، راهنمایی برای رسیدن به انتشار صفر تا سال ۲۰۵۳ فراهم میکند.کاپ ۲۹ بهعنوان بیست و نهمین کنفرانس اقلیمی، از دید کارشناسان با نشستهای قبلی تفاوتهای معناداری دارد؛ چراکه اکنون جهان به مرحله سرنوشتسازی در زمینه تحقق اهداف تعیینشده رسیده است.امید میرود که نشست کاپ ۲۹ در باکو نقطه عطفی برای آغاز اقدامات عملی اقلیمی باشد و گامهای مهمی در راستای کاهش انتشار کربن، سازگاری با تغییرات اقلیمی و گذار سریع به انرژیهای تجدیدپذیر برداشته شود. با میزبانی این نشست، جمهوری آذربایجان بستری ایدهآل برای همگرایی جهانی و تلاش برای مقابله با بحران اقلیمی فراهم کرده است.