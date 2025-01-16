در پی توافق آتشبس در غزه، وزارت امور خارجه ترکیه بیانیهای صادر کرد و این توافق را گامی مثبت ارزیابی نمود.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: از توافق آتشبسی که میان حماس و اسرائیل حاصل شده است، استقبال میکنیم و از تلاش کشورهای میانجی، بهویژه قطر و مصر، قدردانی مینماییم.
وزارت امور خارجه ترکیه بر اهمیت اجرای کامل مفاد این توافق و دستیابی به آتشبس دائمی تاکید کرده و افزود: کمکهای بشردوستانه باید بهسرعت به غزه ارسال گردد و جامعه بینالملل موظف است اطمینان یابد که اسرائیل به مسئولیتهای خود در این زمینه عمل خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه، تاکید شده است که صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه تنها از طریق تحقق صلح در فلسطین و پایان دادن به بیعدالتیهای تحمیلشده بر مردم این کشور ممکن خواهد بود.
همچنین اعلامشده است: مذاکرات صلح باید فوراً آغاز شود تا یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطین، بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی، تشکیل گردد.
وزارت امور خارجه ترکیه در پایان بیانیه خود تاکید کرد که این کشور در دوره پیشرو نیز همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داد.