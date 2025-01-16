در پی توافق آتش‌بس در غزه، وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه‌ای صادر کرد و این توافق را گامی مثبت ارزیابی نمود.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: از توافق آتش‌بسی که میان حماس و اسرائیل حاصل شده است، استقبال می‌کنیم و از تلاش‌ کشورهای میانجی، به‌ویژه قطر و مصر، قدردانی می‌نماییم.

وزارت امور خارجه ترکیه بر اهمیت اجرای کامل مفاد این توافق و دستیابی به آتش‌بس دائمی تاکید کرده و افزود: کمک‌های بشردوستانه باید به‌سرعت به غزه ارسال گردد و جامعه بین‌الملل موظف است اطمینان یابد که اسرائیل به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل خواهد کرد.