طبق این گزارش، آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (اونروا)، دو هفته نخست آتش‌بس به ۱.۲ میلیون نفر غذا رسانده است. این آژانس همچنین ۳۷ پناهگاه جدید برای بازگشت‌کنندگان به شمال غزه افتتاح کرده و چادر، پتو، پوشش پلاستیکی و لباس گرم زمستانی در اختیار آن‌ها قرار داده است.

اونروا از هفته گذشته حدود ۱۲۰ هزار نفر را در ۱۲۰ پناهگاه اسکان داده که بیش از ۳۰ مورد از آن‌ها پس از آغاز آتش‌بس ایجاد شده‌اند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنین گزارش داده که یونیسف از زمان برقراری آتش‌بس، غذای مکمل آماده مصرف را به بیش از ۱۰ هزار کودک زیر دو سال رسانده است. این نهاد بر لزوم حفظ آتش‌بس تأکید دارد، چراکه ادامه کمک‌رسانی بشردوستانه به غزه حیاتی است.