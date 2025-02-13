سیاست
ارسال ۸۰۱ کامیون کمک بشردوستانه به غزه در دو هفته آتش‌بس
آژانس امدادرسانی و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، در دو هفته اول آتش‌بس به ۱.۲ میلیون نفر غذا رسانده است.
کامیون‌ حامل کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه کرم ابو سالم در رفح / عکس: AA
13 فوریه 2025

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) روز چهارشنبه دوازدهم فوریه اعلام کرد که تلاش‌ها برای افزایش ارسال کمک‌ها به مردم نوار غزه ادامه دارد و حداقل ۸۰۱ کامیون کمک بشردوستانه وارد این منطقه شده است.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان ملل از هر فرصت آتش‌بس، برای ارسال بیشتر آب، غذا، سرپناه، خدمات درمانی، پوشاک، آموزش و سایر کمک‌ها به مردم غزه استفاده می‌کند. این نهاد افزود که ورود ۸۰۱ کامیون از طریق تعامل با مقامات اسرائیلی و تضمین‌کنندگان توافق آتش‌بس انجام شده است.

طبق این گزارش، آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (اونروا)، دو هفته نخست آتش‌بس به ۱.۲ میلیون نفر غذا رسانده است. این آژانس همچنین ۳۷ پناهگاه جدید برای بازگشت‌کنندگان به شمال غزه افتتاح کرده و چادر، پتو، پوشش پلاستیکی و لباس گرم زمستانی در اختیار آن‌ها قرار داده است.

اونروا از هفته گذشته حدود ۱۲۰ هزار نفر را در ۱۲۰ پناهگاه اسکان داده که بیش از ۳۰ مورد از آن‌ها پس از آغاز آتش‌بس ایجاد شده‌اند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنین گزارش داده که یونیسف از زمان برقراری آتش‌بس، غذای مکمل آماده مصرف را به بیش از ۱۰ هزار کودک زیر دو سال رسانده است. این نهاد بر لزوم حفظ آتش‌بس تأکید دارد، چراکه ادامه کمک‌رسانی بشردوستانه به غزه حیاتی است.

