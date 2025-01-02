ترکیه
3 دقیقه خواندن
تأکید هاکان فیدان بر حمایت ترکیه از اقلیت‌ها و مقابله با تروریسم در سوریه
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، روز پنج‌شنبه دوم ژانویه ۲۰۲۵ در کنفرانس مطبوعاتی با همتای بلژیکی خود بر حمایت از همه گروه‌ها و اقلیت‌ها در سوریه، مقابله با تروریسم و تأمین امنیت مرزها تأکید کرد.
تأکید هاکان فیدان بر حمایت ترکیه از اقلیت‌ها و مقابله با تروریسم در سوریه
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه بلژیک، برنارد کوئنتین / عکس: AA
2 ژانویه 2025

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، پس از دیدار با وزیر امور خارجه بلژیک، برنارد کوئنتین، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی، شرکت کرد. فیدان در این کنفرانس بر اصول اساسی سیاست خارجی ترکیه تأکید کرد و بیان داشت که در سیاست‌گذاری‌های خارجی کشور، اولویت بر ماهیت و نحوه انجام اقدامات قرار دارد، نه اینکه توجه به شخص یا طرفی که اقدام را انجام داده یا علیه آن صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ادامه سخنان خود به ظلم‌های رژیم اسد و آوارگی میلیون‌ها نفراشاره کرد که مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند. وی تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه تردیدی در پذیرش پناهندگانی که از این ظلم‌ها فرار کرده‌اند، نداشته است. فیدان همچنین خاطرنشان کرد که کشورش با جدیت به دغدغه‌های پناهندگان رسیدگی می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: در این دوره جدید، هر سوریه‌ای که خود را در تنگنا و نگرانی ببیند، چه از اکثریت باشد و چه اقلیت، فرقی نمی‌کند؛ چه نصیری‌ها، چه علوی‌ها، چه یزیدی‌ها، چه مسیحیان، هر که باشند، ترکیه حامی و مدافع همه آن‌ها است. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این افراد در سوریه، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. اداره جدید سوریه نیز در این زمینه بسیار حساس است. امیدواریم که حادثه‌ای رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، رئیس‌جمهور ما، رجب طیب اردوغان، در این زمینه بسیار حساس است و اصول مشخصی دارد. هر که مورد ظلم قرار گیرد، ما در کنار او خواهیم بود و با او همبستگی نشان می‌دهیم؛ بنابراین، ما به فرد مورد نظر نگاه نمی‌کنیم، بلکه به کردار و عمل توجه داریم.

مطالب پیشنهادی

فیدان افزود که ترکیه در قبال بحران سوریه، هم از امکانات داخلی خود و هم از امکانات جامعه بین‌المللی بهره‌برداری کرده و در تلاش است تا به بهترین نحو ممکن از پس این بحران برآید. وی تأکید کرد که ترکیه آماده است هر اقدامی که از دستش برآید برای تأمین امنیت در سوریه انجام دهد و همچنین برای تأمین امنیت افرادی که در مجاورت مرزهای ترکیه قرار دارند، از جمله کردها، تلاش کند.

فیدان با خطاب قرار دادن تروریست‌های عضو گروه پ.ک.ک که به یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه آسیب می‌زنند، تأکید کرد که این افراد باید از این مناطق فاصله بگیرند.

وی افزود که همکاری با یک گروه تروریستی مانند پ. ک. ک برای مبارزه با گروه تروریستی دیگر مانند داعش یک استراتژی نادرست است. فیدان همچنین گفت که پ.‌ک. ک نه‌تنها وحدت سوریه را تهدید می‌کند، بلکه ثبات منطقه را نیز به خطر می‌اندازد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us