وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، پس از دیدار با وزیر امور خارجه بلژیک، برنارد کوئنتین، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی، شرکت کرد. فیدان در این کنفرانس بر اصول اساسی سیاست خارجی ترکیه تأکید کرد و بیان داشت که در سیاست‌گذاری‌های خارجی کشور، اولویت بر ماهیت و نحوه انجام اقدامات قرار دارد، نه اینکه توجه به شخص یا طرفی که اقدام را انجام داده یا علیه آن صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ادامه سخنان خود به ظلم‌های رژیم اسد و آوارگی میلیون‌ها نفراشاره کرد که مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند. وی تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گونه تردیدی در پذیرش پناهندگانی که از این ظلم‌ها فرار کرده‌اند، نداشته است. فیدان همچنین خاطرنشان کرد که کشورش با جدیت به دغدغه‌های پناهندگان رسیدگی می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: در این دوره جدید، هر سوریه‌ای که خود را در تنگنا و نگرانی ببیند، چه از اکثریت باشد و چه اقلیت، فرقی نمی‌کند؛ چه نصیری‌ها، چه علوی‌ها، چه یزیدی‌ها، چه مسیحیان، هر که باشند، ترکیه حامی و مدافع همه آن‌ها است. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این افراد در سوریه، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. اداره جدید سوریه نیز در این زمینه بسیار حساس است. امیدواریم که حادثه‌ای رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، رئیس‌جمهور ما، رجب طیب اردوغان، در این زمینه بسیار حساس است و اصول مشخصی دارد. هر که مورد ظلم قرار گیرد، ما در کنار او خواهیم بود و با او همبستگی نشان می‌دهیم؛ بنابراین، ما به فرد مورد نظر نگاه نمی‌کنیم، بلکه به کردار و عمل توجه داریم.