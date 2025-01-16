شرکت فناوری و بازیهای ویدئویی سوئدی Aonic روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۰ میلیون دلار در شرکت بازیسازی ترکیهای مگا فورتونا (Mega Fortuna) سرمایهگذاری کرده است. این سرمایهگذاری بخشی از استراتژی شرکت سوئدی برای خرید کامل سهام مگا فورتونا به ارزش ۷۰ میلیون دلار است.
شرکت سوئدی Aonic که در زمینه فناوری و بازیهای ویدئویی فعالیت میکند، این سرمایهگذاری را بهعنوان طرحی برای خرید تمامی سهام مگا فورتونا در آینده انجام داده است.
شیخموس اولکر مدیرعامل و بنیانگذار مگا فورتونا دراینباره اظهار داشت: این دستاورد نشاندهنده استعداد استثنائی، تعهد و نوآوری تیم مگا فورتونا است.
این سرمایهگذاری پسازآن صورت میگیرد که Aonic در سال ۲۰۲۴ یک سرمایهگذاری توسعهای به مبلغ ۱۵۲ میلیون یورو (۱۵۶.۷ میلیون دلار) از شرکتهای Metric Capital Partners و Active Ownership دریافت کرد. این معامله یکی از بزرگترین سرمایهگذاریها در خرید سهام اقلیتی در اروپا در آن سال بود.
شرکت مگا فورتونا که دفتر مرکزی آن در استان بورسای ترکیه قرار دارد، بهعنوان یک پلتفرم کشف بازیهای موبایلی فعالیت میکند.