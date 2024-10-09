نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در تاریخ ۸ اکتبر به میزبانی روسیه در کاخ کرملین مسکو برگزار گردید. در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در کاخ کرملین به‌صورت محدود برگزار شد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به همراه رؤسای جمهور آذربایجان، الهام علی‌اف، قزاقستان، قاسم جومارت توکایف، قرقیزستان، صادر جباراف، ترکمنستان، سردار بردی‌محمداف، ازبکستان، شوکت میرضیایف، بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، تاجیکستان، امامعلی رحمان، نخست‌وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و سرگئی لاوروف، دبیرکل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع حضور داشتند.

سران کشورهای عضو درباره مسائل مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند و بر همکاری‌های چندجانبه تأکید داشتند.

سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در نشستی در مسکو بر جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دیگر تاکید کردند. رئیس‌جمهور روسیه، پوتین در این نشست، گفت: کشورهای مشترک‌المنافع سال آینده به طور مشترک هشتادمین سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان در جنگ جهانی دوم را جشن خواهند گرفت.

او پیروزی در این جنگ را میراث مشترک همه کشورهای شوروی سابق دانست و در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا از احیای فاشیسم، نازیسم و تلاش‌های منجر به آغاز جنگ جهانی جدید جلوگیری کنند.

این درحالی است به دنبال آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، مسکو بارها کشورهای غربی را تهدید به واکنش هسته‌ای کرده است. کرملین تهاجم به اوکراین را زیر نام مقابله با گسترش ناتو و «نازی زدایی» دولت اوکراین موجه دانسته است.

مسکو به علت حمایت شماری از سیاستمداران اوکراینی از یک گروه استقلال‌طلبی اوکراینی متحد شوروی، حکومت این کشور را «نازی» توصیف می‌کند.

مشارکت کشورهای عضو در نظم جهانی چندقطبی

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در جریان این نشست اعلام کرد که مرکز نظم جهانی چندقطبی در منطقه کشورهای مشترک‌المنافع در حال شکل‌گیری است و هیچ تهدیدی برای روابط بین کشورهای این سازمان وجود ندارد. وی با اشاره به مخالفت کشورهای عضو با تحریم‌های غربی، از اقدامات برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی با شرکای استراتژیک خبر داد. لاوروف همچنین تأکید کرد که این تحریم‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی نبوده و اقدامات برای مقابله با آن‌ها در چارچوب هنجارهای بین‌المللی پیش می‌رود.

انتخاب لاچین به‌عنوان پایتخت فرهنگی

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در این نشست اعلام کرد که شهر لاچین در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انتخاب خواهد شد. او با اشاره به تاریخچه این شهر که حدود ۳۰ سال تحت اشغال ارمنستان بود، به بازسازی آن پس از بازپس‌گیری اشاره کرد و اعلام کرد که انتخاب لاچین به‌عنوان پایتخت فرهنگی با استقبال مردم آذربایجان و ساکنان این شهر مواجه خواهد شد.

تعهد قرقیزستان به تقویت همکاری‌ها

صادر جباراف، رئیس‌جمهور قرقیزستان، در سخنان خود بر حمایت از همکاری‌های چندجانبه در چارچوب این سازمان تأکید کرد. او به اهمیت گسترش تجارت متقابل، توسعه همکاری‌های صنعتی و اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های کشاورزی و زیرساخت‌ها اشاره کرد. جباراف همچنین اعلام کرد که قرقیزستان در تمامی مراسم‌های بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم شرکت خواهد کرد و خواستار تقویت همکاری‌های مهاجرتی با روسیه شد.