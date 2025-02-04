رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شب سه‌شنبه، چهارم فوریه، در مجموعه ریاست‌جمهوری آنکارا میزبان احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، بود. این دیدار بخشی از سفر رسمی الشرع به ترکیه بود.

الشرع که به دعوت رسمی اردوغان به آنکارا سفر کرده است، در مجموعه ریاست‌جمهوری با میزبان خود دیدار و گفت‌وگو کرد. همزمان، امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهور ترکیه، با لطیفه دروبی، همسر رئیس دولت انتقالی سوریه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

هواپیمای حامل احمد الشرع در فرودگاه اسن‌بوغا آنکارا فرود آمد و او همراه با هیأت خود وارد پایتخت ترکیه شد. انتظار می‌رود پس از دیدار دو رهبر، کنفرانس خبری مشترکی برگزار شود.

پیش‌ازاین، ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که احمد الشرع امروز سه‌شنبه، در پاسخ به دعوت رسمی اردوغان، به آنکارا سفر می‌کند.

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در پستی در پلتفرم ایکس اظهار داشت: روابط ترکیه و سوریه که پس از بازپس‌گیری آزادی سوریه به حالت عادی بازگشته، با سفر احمد الشرع و هیأت همراهش تقویت خواهد شد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.