ترکیه
دیدار رسمی رئیس‌جمهور ترکیه با رئیس دولت انتقالی سوریه در آنکارا
رئیس‌جمهور ترکیه در مجموعه ریاست‌جمهوری آنکارا میزبان رئیس دولت انتقالی سوریه بود.
رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به همراه رئیس‌ دولت انتقالی سوریه احمد الشرع طی دیدار رسمی / عکس: AA
4 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شب سه‌شنبه، چهارم فوریه، در مجموعه ریاست‌جمهوری آنکارا میزبان احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، بود. این دیدار بخشی از سفر رسمی الشرع به ترکیه بود.

الشرع که به دعوت رسمی اردوغان به آنکارا سفر کرده است، در مجموعه ریاست‌جمهوری با میزبان خود دیدار و گفت‌وگو کرد. همزمان، امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهور ترکیه، با لطیفه دروبی، همسر رئیس دولت انتقالی سوریه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

 هواپیمای حامل احمد الشرع در فرودگاه اسن‌بوغا آنکارا فرود آمد و او همراه با هیأت خود وارد پایتخت ترکیه شد. انتظار می‌رود پس از دیدار دو رهبر، کنفرانس خبری مشترکی برگزار شود.

پیش‌ازاین، ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که احمد الشرع امروز سه‌شنبه، در پاسخ به دعوت رسمی اردوغان، به آنکارا سفر می‌کند.

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در پستی در پلتفرم ایکس اظهار داشت: روابط ترکیه و سوریه که پس از بازپس‌گیری آزادی سوریه به حالت عادی بازگشته، با سفر احمد الشرع و هیأت همراهش تقویت خواهد شد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.

آلتون همچنین توضیح داد که دیدار رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس دولت انتقالی سوریه در مجموعه ریاست‌جمهوری آنکارا برگزار خواهد شد و در آن، گام‌های مشترک برای بهبود اقتصادی، ثبات پایدار و امنیت در سوریه بررسی می‌شود.

وی افزود که در این دیدار، حمایت از دولت انتقالی سوریه و مردم این کشور در چارچوب پلتفرم‌های چندجانبه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در ادامه تحولات سوریه، چهارشنبه گذشته، دولت انتقالی جدید این کشور اعلام کرد که احمد الشرع به‌عنوان رئیس دولت انتقالی منصوب شده است. از جمله دیگر تصمیمات اتخاذ شده، انحلال گروه‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی دوران گذشته، مجلس خلق و حزب بعث بود که سال‌ها بر سوریه حاکم بودند. همچنین، قانون اساسی پیشین این کشور لغو شد.

در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروه‌های مخالف سوری کنترل پایتخت دمشق و دیگر شهرها را در دست گرفتند. این تحول به پایان ۶۱ سال حکومت حزب بعث و ۵۳ سال سلطه خاندان اسد انجامید.

