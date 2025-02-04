جان الکان، رئیس هیئت‌مدیره استلانتیس که هدایت شرکت را تا انتخاب مدیرعامل جدید بر عهده دارد، اعلام کرده است که تغییرات جدید می‌تواند به افزایش سرعت شرکت و توانایی اجرای چابک‌تر امور کمک کند.

استلانتیس تغییراتی در ساختار مدیریت ارشد خود نیز ایجاد کرده است. آنتونیو فیلوسا رئیس بخش عملیاتی آمریکای شمالی که یکی از گزینه‌های احتمالی برای تصدی مدیرعاملی است، علاوه بر وظایف خود، به‌عنوان مدیر ارشد جهانی کیفیت منصوب شده است.

مسئولیت برند جیپ نیز به باب برودردورف واگذار شده است. همچنین، آلن فاوی به‌عنوان مدیر برند پژو در گروه استلانتیس منصوب شد.