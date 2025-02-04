شرکت خودروسازی چندملیتی استلانتیس در راستای سادهسازی ساختار خود و تسریع فرآیندها، تغییرات مدیریتی جدیدی را اعلام کرده است.
این تغییرات شامل ادغام بخشهای نرمافزار و مهندسی تحت مدیریت «ند کوریک» مدیر ارشد مهندسی و فناوری استلانتیس و افزایش اختیارات مدیران منطقهای در برنامهریزی و عملیات است. جستجو برای مدیرعامل جدید همچنان ادامه دارد.
این خودروساز پس از کنارهگیری کارلوس تاوارس، مدیرعامل پیشین در ماه دسامبر، به بازسازماندهی خود ادامه میدهد.
جان الکان، رئیس هیئتمدیره استلانتیس که هدایت شرکت را تا انتخاب مدیرعامل جدید بر عهده دارد، اعلام کرده است که تغییرات جدید میتواند به افزایش سرعت شرکت و توانایی اجرای چابکتر امور کمک کند.
استلانتیس تغییراتی در ساختار مدیریت ارشد خود نیز ایجاد کرده است. آنتونیو فیلوسا رئیس بخش عملیاتی آمریکای شمالی که یکی از گزینههای احتمالی برای تصدی مدیرعاملی است، علاوه بر وظایف خود، بهعنوان مدیر ارشد جهانی کیفیت منصوب شده است.
مسئولیت برند جیپ نیز به باب برودردورف واگذار شده است. همچنین، آلن فاوی بهعنوان مدیر برند پژو در گروه استلانتیس منصوب شد.