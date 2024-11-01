ترکیه
خلاقیت و نوآوری در مرکز توجه موسیاد؛ نشست MUST-24 در استانبول برگزار شد
انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه نشستی را با هدف بررسی استراتژی‌های صنعتی و تقویت پیوند میان صنعت و فناوری‌های نوظهور در استانبول برگزار کرد.
سخنرانی وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه در اجلاس موسیاد / عکس: AA
1 نوامبر 2024

روز گذشته، ۳۱ اکتبر، انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه (موسوم به موسیاد - MÜSİAD) نشستی با عنوان MUST-24 و شعار «حرکت برای صنعت» در استانبول برگزار کرد. هدف این نشست بررسی استراتژی‌های پیشرو و لزوم ایجاد روابط جدید میان صنعت و فناوری‌های نوظهور اعلام شد.

وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه، مهمت کاجیر، در سخنرانی خود این نشست را بستری مهم برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی و فناوری ترکیه خواند و بر همسویی موضوع «حرکت برای صنعت» با اهداف ملی تأکید کرد. وی به چالش‌های پیشین ترکیه مانند تولید محدود، نیروی کار ناکافی و ظرفیت‌های صنعتی محدود اشاره کرده و افزود: تمرکز بر خودکفایی و تاب‌آوری در برابر وابستگی به فناوری خارجی به دستاوردهای مهمی در بخش دفاعی منجر شده است و نیاز به نوآوری ملی را به ما یادآور می‌شود.

کاجیر با اشاره به حمله تروریستی هفته گذشته به شرکت هوافضای توساش در پایتخت که پنج کشته و ۲۲ زخمی بر جای گذاشت، افزود: «این حادثه به ما یادآوری کرد که تقویت مسیر استقلال صنعتی چقدر ضروری است.»

محمود آسمالی، رئیس موسیاد، نیز ضمن محکوم‌کردن این حمله تروریستی و تأکید بر حفظ همبستگی، گفت: این اقدام شنیع تنها عزم مهندسان و تکنسین‌های ما را تقویت خواهد کرد و همت کارکنان صنعت دفاعی ترکیه قابل‌تحسین است.

مطالب پیشنهادی

او بر ضرورت اتحاد قدرت تولیدی ترکیه برای رشد پایدار صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: باید از نگرش فردگرایانه دوری کرده و بر توسعه صنعت داخلی و قدرت جمعی تمرکز کنیم.

آسمالی همچنین با استقبال از اهداف میان‌مدت دولت، افزایش سهم تولید داخلی در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) را مثبت ارزیابی کرد و افزود: چشم‌انداز صنعتی ترکیه مستلزم رفع موانع ساختاری و ارتقای رقابت‌پذیری، به‌ویژه از طریق فناوری‌های با ارزش‌افزوده بالاست.

عبدالله اریش، رئیس کمیسیون تولید و سیاست‌های صنعتی موسیاد نیز بر اهمیت این رویداد در شکل‌دهی به چشم‌اندازی متحد برای پیشرفت اقتصادی و ملی ترکیه تأکید کرد و گفت: MUST-24 فقط یک نشست نیست؛ بلکه بستری برای اتحاد راهبردهای نوآورانه در جهت تقویت جایگاه ترکیه در رقابت جهانی است.

