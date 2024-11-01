روز گذشته، ۳۱ اکتبر، انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه (موسوم به موسیاد - MÜSİAD) نشستی با عنوان MUST-24 و شعار «حرکت برای صنعت» در استانبول برگزار کرد. هدف این نشست بررسی استراتژی‌های پیشرو و لزوم ایجاد روابط جدید میان صنعت و فناوری‌های نوظهور اعلام شد.

وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه، مهمت کاجیر، در سخنرانی خود این نشست را بستری مهم برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی و فناوری ترکیه خواند و بر همسویی موضوع «حرکت برای صنعت» با اهداف ملی تأکید کرد. وی به چالش‌های پیشین ترکیه مانند تولید محدود، نیروی کار ناکافی و ظرفیت‌های صنعتی محدود اشاره کرده و افزود: تمرکز بر خودکفایی و تاب‌آوری در برابر وابستگی به فناوری خارجی به دستاوردهای مهمی در بخش دفاعی منجر شده است و نیاز به نوآوری ملی را به ما یادآور می‌شود.

کاجیر با اشاره به حمله تروریستی هفته گذشته به شرکت هوافضای توساش در پایتخت که پنج کشته و ۲۲ زخمی بر جای گذاشت، افزود: «این حادثه به ما یادآوری کرد که تقویت مسیر استقلال صنعتی چقدر ضروری است.»

محمود آسمالی، رئیس موسیاد، نیز ضمن محکوم‌کردن این حمله تروریستی و تأکید بر حفظ همبستگی، گفت: این اقدام شنیع تنها عزم مهندسان و تکنسین‌های ما را تقویت خواهد کرد و همت کارکنان صنعت دفاعی ترکیه قابل‌تحسین است.