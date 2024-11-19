سیاست
آکتائو، پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۲۵ شد
آکتائو قزاقستان در نشست دوره‌ای شورای دائمی سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۲۵ میلادی انتخاب شد.
شهر آکتائو قزاقستان / عکس: TRT
19 نوامبر 2024

در چهل و یکمین نشست دوره‌ای شورای دائمی سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (ترک‌سوی) که در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، تصمیم مهمی در خصوص پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۲۵ اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات این نشست، شهر آکتائو در قزاقستان به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال آینده انتخاب شد. این تصمیم به معنای آن است که شهر آکتائو، با تاریخ و فرهنگ غنی خود، میراث ارزشمند جهان ترک را در سال ۲۰۲۵ به نمایش خواهد گذاشت.

شهر آنائو در ترکمنستان که در سال ۲۰۲۴ این عنوان را بر عهده داشت، در مراسمی رسمی میزبانی پایتخت فرهنگی جهان ترک را به آکتائو واگذار کرد.

آکتائو؛ بندر استراتژیک و موزه روباز

آکتائو، به معنای «کوه سفید»، شهری بندری در جنوب‌غربی قزاقستان و مرکز اداری استان منگیستاو است. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کنار دریای خزر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شبه‌جزیره منگیستاو که آکتائو در آن واقع شده است، به‌عنوان یک «موزه روباز» شناخته می‌شود و از نظر تاریخی باستان‌شناسی و فرهنگی غنی است. این منطقه میزبان آثار تاریخی ارزشمندی است که قدمت آن‌ها به هزاران سال پیش می‌رسد.

انتخاب آکتائو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترکی، فرصتی است تا این شهر زیبا و تاریخی بیشتر به جهانیان معرفی شود و تعاملات فرهنگی میان کشورهای عضو ترک‌سوی تقویت گردد.

