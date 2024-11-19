آکتائو، به معنای «کوه سفید»، شهری بندری در جنوب‌غربی قزاقستان و مرکز اداری استان منگیستاو است. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کنار دریای خزر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شبه‌جزیره منگیستاو که آکتائو در آن واقع شده است، به‌عنوان یک «موزه روباز» شناخته می‌شود و از نظر تاریخی باستان‌شناسی و فرهنگی غنی است. این منطقه میزبان آثار تاریخی ارزشمندی است که قدمت آن‌ها به هزاران سال پیش می‌رسد.

انتخاب آکتائو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترکی، فرصتی است تا این شهر زیبا و تاریخی بیشتر به جهانیان معرفی شود و تعاملات فرهنگی میان کشورهای عضو ترک‌سوی تقویت گردد.